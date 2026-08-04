Sok sofőrt megütött a hőség, még rendőrt is kaptak rajta szabálytalanságon – videó

Közzétette júliusi „best of” válogatását az olvasók által készített dashcam felvételekből a BpiAutósok közösségi oldal. Mint írják, ezúttal sem maradtak el balesetek, hajmeresztő manőverek és azok az esetek, amelyek után csak egyetlen kérdés marad: ezt mégis hogyan gondolhatta bárki?

A portál szerint a hajmeresztő felvételek közös tanulsága az, hogy a közlekedésben egyetlen rossz döntés is súlyos következményeket vonhat maga után.

Leszögezik: a válogatás célja nem a megszégyenítés, hanem az, hogy valódi közlekedési helyzeteken keresztül hívják fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, illetve, hogy az esetekből tanulva mások talán jobb döntéseket hozzanak hasonló szituációban.