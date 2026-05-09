Komoly esőket kapunk: így fognak megérkezni

A fátyolfelhőzet szombaton délelőtt északkelet felé elvonul és napos idő várható gomolyfelhő-képződéssel.
Szombat délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső országrészben és északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Az északias szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható.
Az előttünk álló héten aztán hidegfront érkezik és komolyabb esőkre számíthatunk – derül ki a szombatra vonatkozó videó előrejelzéseiből: