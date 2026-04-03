Tartogat még meglepetéseket az időjárás

Általában sok lesz felettünk a felhő. Záporok elsősorban az ország középső részén található összeáramlási vonal mentén alakulhatnak ki. Az északi, északnyugati szél átmenetileg veszít erejéből – írja péntek hajnali előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hajnali hőmérséklet 5-10 Celsius-fok között várható, de a derült, szélcsendes helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet.

A délelőtt folyamán általában sok lesz a felhő, ám nyugat felől határozottan csökkenni kezd majd a felhőzet. Főként a nap első felében, elsősorban a középső országrészben található összeáramlási vonal mentén fordulhatnak elő további záporok.

Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz erős, de a nyugati megyékben viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 14-20 Celsius-fok között alakul – írja a meteorológiai portál.