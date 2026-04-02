Kiderült, hol leselkedik a legnagyobb veszély az autósokra

Az adatok szerint tavaly mintegy 19 400 ember vesztette életét közúti balesetben az Európai Unió területén, 580-nal kevesebben, mint 2024-ben. Az adat 15 százalékkal alacsonyabb a 2019-es számoktól.

A közlekedésbiztonság terén elért előrehaladás országonként jelentősen eltérő. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve 2024 és 2025 között figyelemre méltó csökkenés Észtországban (-38 százalék) és Görögországban (-22 százalék) történt. A rendelkezésre álló adatok alapján Belgium, Bulgária, Dánia, Lengyelország és Románia a 2030-ra várhatóan eléri azt az uniós célt, hogy közútjaikon 50 százalékkal csökkenjen a közlekedési balesetekben elhunytak száma – jegyezték meg.

Kiemelték: ennek ellenére a halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve továbbra is Románia jegyzi az egyik legmagasabb arányt az EU-ban, Bulgáriával és Horvátországgal együtt.

A jelentés szerint továbbra is Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés, az országban tavaly egymillió lakosra vetítve 20 haláleset jegyeztek fel. Svédországot Dánia követi, ahol 23 áldozata volt a közúti baleseteknek 2025-ben. Ez az arány Magyarországon 48 volt 2025-ben, míg 2024-ben 52 halálesetet jegyeztek fel egymillió lakosra vetítve.

A nemek között masszív a különbség: 100-ból 77 közúti áldozat férfi. Az életkori eloszlásban egyre inkább a szélsőségek felé tolódik a mérleg, azaz vezetnek a fiatalok, 18–24 évesek, illetve az idősek, a 65 felettiek. Minden halottat tekintve az autóban ülők vannak többségben (44 százalék) – idézi az adatokat a vezess.hu , arra is felhívva a figyelmet, hogy bőven elmarad a javulás attól az előirányzott értéktől, melyet még 2019-ben jelöltek ki. Akkor azt a célt határozták meg, hogy 2030-ra megfelezik az EU útjain közlekedési balesetben elhunytak, illetve a súlyos sérültek számát. Ahhoz, hogy ez összejöjjön, évi 4,6 százalékos csökkenést kell – illetve kellett volna elérni. Ez pedig 2025-ben sem jött össze.

Közölték azt is, hogy az EU-ban bekövetkezett halálos balesetekben átlagosan öt ember sérül meg, ami azt jelenti, hogy évente körülbelül 100 ezer ember szenved súlyos sérülést a közutakon.

A rendelkezésre álló adatok szerint

a vidéki utak továbbra is a legveszélyesebbek, a közúti közlekedési halálesetek 53 százaléka ott fordul elő, a városi területeken ez az arány 40 százalék, az autópályákon pedig 8 százalék.

A városi területeken leggyakrabban a gyalogosok (18 százalék), a kerékpárosok (9 százalék), valamint motor hajtotta kétkerekűek vezetői (21 százalék) vesztik életüket a halálos kimenetelű közúti balesetek során. Noha a kétkerekű mobilitási eszközök, különösen az elektromos rollerek csak egy százalékát teszik ki a közlekedésnek, az ilyen eszközökkel elszenvedett balesetek halálos áldozatainak száma jelentősen emelkedett 2021 és 2024 között - jegyezték meg.

