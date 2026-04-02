2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A close up of a red emergency triangle on the road in front of a damaged car and unrecognizable people. A car accident concept. Copy space.
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint

Kiderült, hol leselkedik a legnagyobb veszély az autósokra

Infostart / MTI

Tavaly 3 százalékkal kevesebben vesztették életüket az Európai Unió útjain, mint a megelőző évben; Magyarországon szintén csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek száma – derült ki az Európai Bizottság 2025-ben bekövetkezett halálos kimenetelű közúti balesetekről készült jelentéséből.

Az adatok szerint tavaly mintegy 19 400 ember vesztette életét közúti balesetben az Európai Unió területén, 580-nal kevesebben, mint 2024-ben. Az adat 15 százalékkal alacsonyabb a 2019-es számoktól.

A közlekedésbiztonság terén elért előrehaladás országonként jelentősen eltérő. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve 2024 és 2025 között figyelemre méltó csökkenés Észtországban (-38 százalék) és Görögországban (-22 százalék) történt. A rendelkezésre álló adatok alapján Belgium, Bulgária, Dánia, Lengyelország és Románia a 2030-ra várhatóan eléri azt az uniós célt, hogy közútjaikon 50 százalékkal csökkenjen a közlekedési balesetekben elhunytak száma – jegyezték meg.

Kiemelték: ennek ellenére a halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve továbbra is Románia jegyzi az egyik legmagasabb arányt az EU-ban, Bulgáriával és Horvátországgal együtt.

A jelentés szerint továbbra is Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés, az országban tavaly egymillió lakosra vetítve 20 haláleset jegyeztek fel. Svédországot Dánia követi, ahol 23 áldozata volt a közúti baleseteknek 2025-ben. Ez az arány Magyarországon 48 volt 2025-ben, míg 2024-ben 52 halálesetet jegyeztek fel egymillió lakosra vetítve.

Közölték azt is, hogy az EU-ban bekövetkezett halálos balesetekben átlagosan öt ember sérül meg, ami azt jelenti, hogy évente körülbelül 100 ezer ember szenved súlyos sérülést a közutakon.

A rendelkezésre álló adatok szerint

a vidéki utak továbbra is a legveszélyesebbek, a közúti közlekedési halálesetek 53 százaléka ott fordul elő, a városi területeken ez az arány 40 százalék, az autópályákon pedig 8 százalék.

A városi területeken leggyakrabban a gyalogosok (18 százalék), a kerékpárosok (9 százalék), valamint motor hajtotta kétkerekűek vezetői (21 százalék) vesztik életüket a halálos kimenetelű közúti balesetek során. Noha a kétkerekű mobilitási eszközök, különösen az elektromos rollerek csak egy százalékát teszik ki a közlekedésnek, az ilyen eszközökkel elszenvedett balesetek halálos áldozatainak száma jelentősen emelkedett 2021 és 2024 között - jegyezték meg.

A halálos közúti balesetek áldozatinak 77 százaléka férfi, a nők aránya 23 százalék – tették hozzá.

közlekedés

európai unió

forgalom

halálos baleset

autóbaleset

közúti baleset

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 4. 18:03
Óriástojást hozott a nyuszi Enyingen
2026. április 4. 17:02
Révész Máriusz: most kell lépni, mert a következő generáció várható élettartama akár 2-5 évvel is alacsonyabb lehet
×
×