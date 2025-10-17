ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
A YouTube videómegosztó oldal logója egy telefonon és egy laptopon.
Nyitókép: Pexels

Komoly változáson megy keresztül a YouTube, szinte rá sem ismerni

Infostart

Frissült a videólejátszó megjelenése, így sokkal „letisztultabb és magával ragadóbb” élményben lehet része a felhasználóknak.

A YouTube frissíti videólejátszójának megjelenését, hogy „tisztább és magával ragadóbb” élményt nyújtson a felhasználóknak – írja a The Verge cikke nyomán a Portfolio.

A vállalat által kiadott közlemény szerint a frissített kezelőszervek és új ikonok „vizuálisan kielégítőbb megtekintési élményt biztosítanak, miközben kevesebb tartalmat takarnak el”.

A változtatásokat már korábban elkezdték tesztelni. Az új, lekerekített és áttetsző kezelőgombok hasonlítanak az Apple Liquid Glass megoldására, bár nem olyan intenzív a hatás.

Mobiltelefonon, böngészőben és televízión egyaránt elérhető a frissített lejátszó.

A YouTube számos egyéb újítást is bevezet, például a dupla koppintással vezérelt átugrás funkció „modernebb és kevésbé zavaró” lesz videónézés közben, a hozzászólásokra adott válaszok új, strukturált rendszere pedig „fókuszáltabb olvasási élményt” biztosít a válaszpanelen belül.

Emellett bizonyos videóknál a Like-gomb megnyomásakor dinamikus animáció jelenik meg, például a zenei videók esetén egy hangjegy.

