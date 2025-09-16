ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd Edit
hullámvasút
Nyitókép: Pixabay

Jön egy kis ősz, aztán kánikula következik - időjárási rémálom

Infostart

A frontérzékenyek rémálma, ami most zajlik: tegnap hidegfront, ma melegedés, holnap újabb hidegfront, aztán megint melegedés...kész hullámvasút!

Kedden hidegfront érkezik, a nyugati tájakon őszies idő várható, míg délkeleten 28 fokig melegszik a levegő. Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, napról-napra emelkedő hőmérséklet várható.

Kedd délelőtt az Alföldön még több órát süthet a nap.

Kedden szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak.

Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat.

A minimum-hőmérséklet döntően 10 és 16 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos, északkeleti helyeken mérhetünk, míg a Dunántúl egyes - főleg magasabban fekvő - részein enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden tág határok között mozoghat, északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk.

