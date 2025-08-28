Vasszigor jön az androidos készülékekre, vége az anonimitásnak

Szigorodnak az androidos alkalmazások terjesztésére vonatkozó biztonsági feltételek – közölte a Google. 2026-tól kezdődően a cég ellenőrizni fogja az androidos eszközökre alkalmazásokat készítők személyazonosságát, és ez azokat is érinti, akik nem a Play Áruházban terjesztik az appjaikat – írja a TechCrunch cikke nyomán a hvg.hu.

A lépés vonatkozik majd az összes androidos eszközre, habár a bevezetés fokozatos lesz. Azt viszont hangsúlyozza a Google, hogy ez nem jelenti azt, hogy a fejlesztők ne terjeszthetnék a jövőben is a Play Áruházon kívül az appjaikat. Csak a névtelenségnek lesz vége.

A Google szerint a szigorítás hozzájárul majd ahhoz, hogy csökkenjen azon rosszindulatú szereplők száma, akik személyazonosságukat elrejtve terjesztenek kártékony, fertőzött alkalmazásokat, követnek el pénzügyi csalásokat, vagy lopnak személyes adatokat.

Saját felmérése alapján a webről letöltött alkalmazások révén több mint 50-szer több kártevő kerül a mobilokra, mint a Play Áruzházból, ahol már 2023 óta kötelező ez a típusú ellenőrzés.

A vállalat 2025 októberétől elérhetővé teszi a rendszert az érdeklődő fejlesztők számára, hogy teszteljék és visszajelzéseket adjanak róla. 2026 márciusától viszont mindenki számára kötelezővé válik a rendszer használata, és szeptembertől több országban csak akkor lehet telepíteni androidos appokat, ha azok megfelelnek az új előírásoknak. Magyarországon még nem, hanem majd csak 2027-ben.

A fejlesztők meg kell adják a nevüket, címüket, e-mail-címüket, telefonszámukat – ez arra késztetheti a magánéletükért aggódó fejlesztőket, hogy indítsanak vállalkozást a tevékenységük köré. Ellenkező esetben ugyanis a magáncímüket kell megadják. A diákok és hobbisták egy külön Android-fiókot regisztrálhatnak majd, hiszen az ő munkájuk jelentősen eltér a kereskedelmi fejlesztőkétől.

Azt, hogy ennek mekkora gyakorlati haszna lesz, még nem tudni, de valószínűleg a rosszindulatú fejlesztők azon lesznek, hogy mielőbb megtalálják a kiskapukat.