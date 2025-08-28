ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.44
usd:
340.41
bux:
104232.11
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
google play áruház
Nyitókép: Pixabay

Vasszigor jön az androidos készülékekre, vége az anonimitásnak

Infostart

Jövő évtől kötelezően közzé kell tennie a személyes adatait az Android rendszerű készülékekre applikációkat fejlesztőknek, akkor is, ha az alkalmazásokat nem a Google Playen keresztül terjesztik.

Szigorodnak az androidos alkalmazások terjesztésére vonatkozó biztonsági feltételek – közölte a Google. 2026-tól kezdődően a cég ellenőrizni fogja az androidos eszközökre alkalmazásokat készítők személyazonosságát, és ez azokat is érinti, akik nem a Play Áruházban terjesztik az appjaikat – írja a TechCrunch cikke nyomán a hvg.hu.

A lépés vonatkozik majd az összes androidos eszközre, habár a bevezetés fokozatos lesz. Azt viszont hangsúlyozza a Google, hogy ez nem jelenti azt, hogy a fejlesztők ne terjeszthetnék a jövőben is a Play Áruházon kívül az appjaikat. Csak a névtelenségnek lesz vége.

A Google szerint a szigorítás hozzájárul majd ahhoz, hogy csökkenjen azon rosszindulatú szereplők száma, akik személyazonosságukat elrejtve terjesztenek kártékony, fertőzött alkalmazásokat, követnek el pénzügyi csalásokat, vagy lopnak személyes adatokat.

Saját felmérése alapján a webről letöltött alkalmazások révén több mint 50-szer több kártevő kerül a mobilokra, mint a Play Áruzházból, ahol már 2023 óta kötelező ez a típusú ellenőrzés.

A vállalat 2025 októberétől elérhetővé teszi a rendszert az érdeklődő fejlesztők számára, hogy teszteljék és visszajelzéseket adjanak róla. 2026 márciusától viszont mindenki számára kötelezővé válik a rendszer használata, és szeptembertől több országban csak akkor lehet telepíteni androidos appokat, ha azok megfelelnek az új előírásoknak. Magyarországon még nem, hanem majd csak 2027-ben.

A fejlesztők meg kell adják a nevüket, címüket, e-mail-címüket, telefonszámukat – ez arra késztetheti a magánéletükért aggódó fejlesztőket, hogy indítsanak vállalkozást a tevékenységük köré. Ellenkező esetben ugyanis a magáncímüket kell megadják. A diákok és hobbisták egy külön Android-fiókot regisztrálhatnak majd, hiszen az ő munkájuk jelentősen eltér a kereskedelmi fejlesztőkétől.

Azt, hogy ennek mekkora gyakorlati haszna lesz, még nem tudni, de valószínűleg a rosszindulatú fejlesztők azon lesznek, hogy mielőbb megtalálják a kiskapukat.

Kezdőlap    Életmód    Vasszigor jön az androidos készülékekre, vége az anonimitásnak

fejlesztés

google

applikáció

android

google play

anonim

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordmagasan zárt az S&P 500

Rekordmagasan zárt az S&P 500

Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, Európában viszont nincs egyértelmű irány. Amerika enyhe emelkedéssel zárt - az S&P 500 rekordmagasra mászott. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető. Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban

Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban

Iskolakezdés Európában 2025-ben: mikor van az iskolakezdés más országokban, hol mikor van a tanév kezdete? Ekkor lesz a tanévkezdés 2025-ben a szomszédos országokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two children dead and 17 others injured in Minneapolis school shooting

Two children dead and 17 others injured in Minneapolis school shooting

The attacker used three weapons to fire through the building's windows as students celebrated Mass.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 03:20
Olyan lépést tett a YouTube, amin sok felhasználó felháborodott
2025. augusztus 27. 14:19
Emberemlékezet óta nem volt példa ilyenre Tokióban
×
×
×
×