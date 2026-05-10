Egy megbilincselt katona, vagy hadifogoly.
Nyitókép: Ignatiev/Getty Images

Menekülőre fogták az álrendőrök – az igaziak elől

Infostart

Húszmillió forinttal menekült a két csaló, azonban a sztrádán baleset érte őket.

Banki biztonsági szakembernek és rendőrnek adták ki magukat azok a csalók, akik több mint 28 millió forintot szereztek meg egy arnóti férfitól, majd menekülés közben pénzszórásba kezdtek – számolt be a police.hu.

A csalássorozatot azzal indították a rendőrség szerint, hogy az egyik gyanúsított banki alkalmazottnak kiadva magát felhívott egy arnóti férfit, hogy a bankszámláját támadás érte. Utána átkapcsolta a hívást az egyik rendőrkapitányság nyomozójához, aki persze nem igazi rendőr volt, hanem a társa, aki rávette a férfit arra, hogy elutaljon egy „biztonságos” számlára több mint 8 millió forintot.

Később újabb több mint 7 millió forint átutalását kérték, de ezt a bank megakadályozta. Utána csalók arra is rávették a férfit, hogy vegye fel a számlájáról a maradék több mint 20 millió forint megtakarítását és a készpénzt „megőrzésre” Arnót mellett szerdán két álrendőrnek át is adta. Ezek után elhajtottak autójukkal a helyszínről, azonban ekkor már az igazi rendőrök követték őket. Amikor ezt a két csaló ezt észrevette, több millió forintot kidobtak az autóból, majd az M30-as autópályán ért véget a hajsza: a 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri elkövető balesetet szenvedett.

A két férfit a rendőrök elfogták, csalás bűntett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatásukat is kezdeményezték. A nyomozók a több mint 20 millió forintot lefoglalták. A rendőrség szerint a két gyanúsított nem csak Borsod-Abaúj-Zemplén mellett más megyékben is aktív volt és követett el hasonló bűncselekményeket.

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja

Lehet gyorsan bevezetni az eurót, csak jöhet vele a káosz

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 10.)

Virus-hit cruise ship arrives in Tenerife as medics await passengers

