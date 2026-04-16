Egy ismert gyógyszertár-hálózat nevével éltek vissza a csalók

A Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók védelmében azért intézkedett, mert ismeretlen személyek egy országos gyógyszertár-hálózat online áruháza nevében hirdettek testsúly csökkentő terméket egy ismert közösségi oldalon – írja közleményében az ügyészség.

Az egészségügyi termékek különös odafigyelést igényelnek, hiszen az emberi szervezetbe juttatott anyagok hatását a laikus fogyasztók előre nem tudják felmérni. Így a nem ellenőrzött forrásból származó termékek egészségügyi kockázata beláthatatlan. Különösen igaz ez az interneten rendelt termékeknél, hiszen azok jellemzően nem mennek át előzetes hatósági ellenőrzésen. Az online piactereken ezért nem ajánlatos az egészségügyi termékek vásárlásra, amelyre az ügyészség is figyelemmel van.

A főügyészség rendelkezésére álló adatok szerint hirdetést tettek közzé egy közismert közösségi oldalon „[a patika hálózat neve] Online Áruház” név alatt. A hirdetésben annak közzé tevője testsúly csökkentő terméket hirdetett. A hirdetés szövegének lényege szerint a termék egy szájon át szedhető oldat, amelyet a [patika hálózat neve] gyógyszertárában ajánlottak neki. A szöveg szerint a gyógyszerész elmagyarázta, hogy a termék egy természetes növényi alapú kapszula, amely Magyarországon készült, az OGYÉI által engedélyezett, GMO minősített laborban. 100 százalék növényialapú, használata biztonságos. A termék a zsírégetés mellett támogatja az anyagcserét, a vércukorszint egyensúlyt, a szívet és az ízületek egészségét, az emésztést és bélkomfortot, májvédő és méregtelenítő, bőrfeszesítő, növeli a vitalitást és az energiát, valamint támogatja a hormonális egyensúlyt.

A hirdetés szerint a termék elérhető a patika hálózat gyógyszertáraiban. A bejegyzés tetején a patika hálózat közismert logója látható, és két személy fotója a termékkel a kezében „[a patika hálózat neve] pharmacie” feliratú üzlet előtt.

A hirdetés azonban nem a gyógyszertár-lánc webáruházához köthető, mivel annak alsó részén nem a patika hálózat online áruházára, hanem egy külföldi angol nyelvű weboldalra mutató link található, ahonnan a reklámozott termék megrendelhető.

Tekintettel arra, hogy a reklámozott termék biztonságossága kapcsán komoly aggályok merültek fel, ezért az ügyészség a fogyasztók egészségének védelme érdekében az illetékes hatóság eljárását kezdeményezte.