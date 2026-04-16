2026. április 16. csütörtök Csongor
Pharmacy electric sign meaning that the pharmacy is open
Nyitókép: Luis Cagiao Photography/Getty Images

Egy ismert gyógyszertár-hálózat nevével éltek vissza a csalók

A csalók a patikalánc nevével és megkülönböztető jellegzetességeivel visszaélve próbálták árulni bevizsgálatlan fogyasztószerüket.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók védelmében azért intézkedett, mert ismeretlen személyek egy országos gyógyszertár-hálózat online áruháza nevében hirdettek testsúly csökkentő terméket egy ismert közösségi oldalon – írja közleményében az ügyészség.

Az egészségügyi termékek különös odafigyelést igényelnek, hiszen az emberi szervezetbe juttatott anyagok hatását a laikus fogyasztók előre nem tudják felmérni. Így a nem ellenőrzött forrásból származó termékek egészségügyi kockázata beláthatatlan. Különösen igaz ez az interneten rendelt termékeknél, hiszen azok jellemzően nem mennek át előzetes hatósági ellenőrzésen. Az online piactereken ezért nem ajánlatos az egészségügyi termékek vásárlásra, amelyre az ügyészség is figyelemmel van.

A főügyészség rendelkezésére álló adatok szerint hirdetést tettek közzé egy közismert közösségi oldalon „[a patika hálózat neve] Online Áruház” név alatt. A hirdetésben annak közzé tevője testsúly csökkentő terméket hirdetett. A hirdetés szövegének lényege szerint a termék egy szájon át szedhető oldat, amelyet a [patika hálózat neve] gyógyszertárában ajánlottak neki. A szöveg szerint a gyógyszerész elmagyarázta, hogy a termék egy természetes növényi alapú kapszula, amely Magyarországon készült, az OGYÉI által engedélyezett, GMO minősített laborban. 100 százalék növényialapú, használata biztonságos. A termék a zsírégetés mellett támogatja az anyagcserét, a vércukorszint egyensúlyt, a szívet és az ízületek egészségét, az emésztést és bélkomfortot, májvédő és méregtelenítő, bőrfeszesítő, növeli a vitalitást és az energiát, valamint támogatja a hormonális egyensúlyt.

A hirdetés szerint a termék elérhető a patika hálózat gyógyszertáraiban. A bejegyzés tetején a patika hálózat közismert logója látható, és két személy fotója a termékkel a kezében „[a patika hálózat neve] pharmacie” feliratú üzlet előtt.

A hirdetés azonban nem a gyógyszertár-lánc webáruházához köthető, mivel annak alsó részén nem a patika hálózat online áruházára, hanem egy külföldi angol nyelvű weboldalra mutató link található, ahonnan a reklámozott termék megrendelhető.

Tekintettel arra, hogy a reklámozott termék biztonságossága kapcsán komoly aggályok merültek fel, ezért az ügyészség a fogyasztók egészségének védelme érdekében az illetékes hatóság eljárását kezdeményezte.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt arról egy interjúban, hogy immár nem az Egyesült Államok nyújtja a legtöbb segítséget az ukránoknak. A politikus Berlinben beszélt arról, hogy szerinte Amerikának most nincs ideje az orosz-ukrán háborúval foglalkozni, ezért jelenleg Németország számít a legfontosabb partnernek. Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov április 15-én bejelentette, hogy az orosz haderő veszteségei történelmi csúcsot értek el, ezek már meghaladják Oroszország havi mozgósítási kapacitását - tudósított az Euro Maidan Press. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók

Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret sem éri el.

Trump says Lebanese and Israeli leaders to talk as White House says indirect talks with Iran 'ongoing'

The US president says he is seeking "breathing room" between Israel and Lebanon, as the White House says it has not requested an extension of the ceasefire with Iran.

