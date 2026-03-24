2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Pexels.com

Mindent beismert a szorgos „kertész”

Infostart / MTI

A gyanú szerint több mint egy éven át értékesített kábítószert egy apátfalvi férfi, aki két helyszínen is indiaikender-ültetvényeket gondozott, a rendőrök elfogták – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A gyanú szerint a férfi 2025 eleje óta otthonában napi rendszerességgel értékesített kábítószert. A gyanúsított – aki az illegális üzletből tartotta fenn magát – nem csupán közvetítőként vett részt a drogkereskedelemben: két különböző helyszínen is indiaikender-ültetvényeket gondozott, az így előállított kábítószert pedig helyi és környékbeli fogyasztóknak adta tovább.

A rendőrök az egyik gyanús ingatlanban egy rejtekhelyre bukkantak, ahol egy működő ültetvényt számoltak fel. 18 tő kendernövényt, valamint a termesztéshez elengedhetetlen technikai eszközöket foglaltak le. Az elkövető lakóhelyéről is kábítószergyanús anyagok, valamint a drog méréséhez és adagolásához használt, szennyezett eszközök kerültek elő – olvasható a police.hu-n.

A férfi beismerő vallomást tett a nyomozóknak. Kihallgatást követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatást.

rendőrség

marihuána

kábítószer

apátfalva

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

