Mindent beismert a szorgos „kertész”

A gyanú szerint a férfi 2025 eleje óta otthonában napi rendszerességgel értékesített kábítószert. A gyanúsított – aki az illegális üzletből tartotta fenn magát – nem csupán közvetítőként vett részt a drogkereskedelemben: két különböző helyszínen is indiaikender-ültetvényeket gondozott, az így előállított kábítószert pedig helyi és környékbeli fogyasztóknak adta tovább.

A rendőrök az egyik gyanús ingatlanban egy rejtekhelyre bukkantak, ahol egy működő ültetvényt számoltak fel. 18 tő kendernövényt, valamint a termesztéshez elengedhetetlen technikai eszközöket foglaltak le. Az elkövető lakóhelyéről is kábítószergyanús anyagok, valamint a drog méréséhez és adagolásához használt, szennyezett eszközök kerültek elő – olvasható a police.hu-n.

A férfi beismerő vallomást tett a nyomozóknak. Kihallgatást követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatást.