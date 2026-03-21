Vezetőszáron kísérték a brutális csörögi támadót

Infostart

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt rendelte el a bíróság annak a három férfinak a letartóztatását, akik március 11-én éjjel támadtak rá áldozatukra Csörög egyik utcáján. Az elkövetők baltával és bottal bántalmazták a 48 éves sértettet.

A nyomozás adatai szerint a támadók előre egyeztetett terv alapján, közösen léptek fel az áldozattal szemben. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket, az elsődleges orvosi szakvélemény alapján arccsont-, kulcscsont- és bordatörést szenvedett - írja a rendőrség.

A rendőrség a tanúvallomások és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzését követően rövid időn belül azonosította a feltételezett elkövetőket. Mivel a 49 éves V. József és 22 éves fia, V. Richárd elhagyták lakóhelyüket, a hatóság körözést adott ki ellenük.

A hajtóvadászat eredményeként két napon belül mindkét férfit, valamint harmadik társukat, a 36 éves T. Dávidot is elfogták a rendőrök.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindhárom férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a bíróság pedig a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel elrendelte letartóztatásukat.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Magyarország is komoly bajba kerülhet, ha nem zárul le nagyon gyorsan a háború

Alapesetben továbbra is arra számítunk, hogy viszonylag gyorsan, néhány héten belül lezárul a közel-keleti háború, és a globális energiaszállítás is helyreáll. Egy alternatív forgatókönyv azonban elhúzódó konfliktussal és energiaár-sokkal számol, ami az európai gazdaságok kilátásaira is hatással lenne – olvasható a Moody’s friss elemzésében. A hitelminősítő szerint még egy ilyen vészforgatókönyv sem lenne hatással az európai országok többségének adósbesorolására, ellenpéldaként azonban mások mellett épp Magyarországot hozzák fel.

Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani

Mitől tartunk egy szakmát túlfizetettnek? Csak az átlagtól jelentősen magasabb fizetés miatt, vagy más szempontok is közrejátszanak? A Pénzcentrum kutatásának friss eredményei.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

