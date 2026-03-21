Vezetőszáron kísérték a brutális csörögi támadót

A nyomozás adatai szerint a támadók előre egyeztetett terv alapján, közösen léptek fel az áldozattal szemben. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket, az elsődleges orvosi szakvélemény alapján arccsont-, kulcscsont- és bordatörést szenvedett - írja a rendőrség.

A rendőrség a tanúvallomások és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzését követően rövid időn belül azonosította a feltételezett elkövetőket. Mivel a 49 éves V. József és 22 éves fia, V. Richárd elhagyták lakóhelyüket, a hatóság körözést adott ki ellenük.

A hajtóvadászat eredményeként két napon belül mindkét férfit, valamint harmadik társukat, a 36 éves T. Dávidot is elfogták a rendőrök.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindhárom férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a bíróság pedig a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel elrendelte letartóztatásukat.