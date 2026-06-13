ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

15 év börtönt kapott a férfi, súlyos bűne volt

Infostart / MTI

Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtott a Pécsi Ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban.

A Pécsi Ítélőtábla közleményében azt írta: a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak közöttük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást.

Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek, a vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte feleségét.

Az eleső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákányfejjel és egy késsel is bántalmazta,

majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tizenöt év fegyházra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ügyben másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    15 év börtönt kapott a férfi, súlyos bűne volt

gyilkosság

bírósági ítélet

somogy vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

Magyar Péter szombaton reggel 9 órai kezdettel rendkívüli sajtótájékoztatót tart, mint a Facebookon fogalmazott, „az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról.” Bemutatta a jegyzőkönyveket: a 2024. augusztus 21-i kormányülésen az Orbán-kormány először írta le a vitnyédi migránstábor szükségességét. Itt a 2024-es magyar kormányülés hivatalos jegyzőkönyve szerint „2026-ra szükséges kiélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust”.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU nem alkalmas az élvonalbeli innovációra? Nobel-díjas professzorok vitatták meg, miért döcög az európai gazdaság

Az EU nem alkalmas az élvonalbeli innovációra? Nobel-díjas professzorok vitatták meg, miért döcög az európai gazdaság

Az elmúlt néhány év geopolitikai sokkjai, különösen Oroszország ukrajnai inváziója és Donald Trump amerikai elnök támadásai a II. világháború utáni világrend ellen, élesen rávilágítottak Európa gazdasági és stratégiai sebezhetőségére. Az USA és Kína között zajló – az AI uralásáért folyó – verseny tette azonban igazán nyilvánvalóvá, hogy Európa lemaradt az innováció terén, és folyamatosan csökken a versenyképessége. Ez a kérdés volt az egyik fő témája Simon Johnson és Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdászok beszélgetésének, amelyben az amerikai professzor töltötte be a kérdező szerepét. Beszélgetésüket két részben közöljük. Az első részben olyan kérdésekre tértek ki, mint hogy mi okozza Európa problémáit, és hogyan lehetne új lendületet adni a kontinens gazdaságának. Szóba kerültek a túlzott mértékű uniós szabályozás kedvezőtlen hatásai, valamint az, hogy a teremtő rombolás milyen szerepet tölthet be a verseny elősegítésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bográcsban született legenda: ezt ették az alföldi pásztorok, ha nem volt más csak szalonna és tészta

Bográcsban született legenda: ezt ették az alföldi pásztorok, ha nem volt más csak szalonna és tészta

A pergelt leves titka: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű egytálétel. Ha pedig nincs ötlet a hétvégi bográcsozáshoz, ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb választás.

BBC
Business Sport Travel Science
Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

The deal which will pave the way for hostilities to end is close to being finalised, the US, Iran and mediators Pakistan say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 09:40
Lecsaptak Kőbányán a kínai-cseh tandemre
2026. június 12. 10:00
Tartalomgyártók körmére nézett rá a NAV, akik „elfelejtettek adózni” internetes bevételük után
×
×