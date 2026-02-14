ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
74 év – kőkemény büntetések a furtai emberölés ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Debreceni Törvényszék elsőfokú ítéletet hirdetett annak a négy vádlottnak az ügyében, akik különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból oltották ki egy férfi életét a Hajdú-Bihar vármegyei Furtán. Az elkövetőket összesen 74 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

A törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottakat előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, társtettesként elkövetett emberölés bűntettében. A bíróság döntése értelmében az elsőrendű vádlott 20 év, a másodrendű vádlott 18 év, a harmadrendű vádlott 16 év, a negyedrendű vádlott pedig 20 év fegyházbüntetést kapott - olvasható a birosag.hu-n.

A vádlottak nem bocsáthatók feltételes szabadságra.

A vádlottak közül ketten élettársi kapcsolatban éltek Furtán, náluk lakott albérlőként egy harmadik társuk. Utóbbi édesanyja korábban élettársi viszonyban állt a sértettel. Amikor az asszony kórházba került, a járási hivatal a sértettet rendelte ki ideiglenes gondnokául, így ő vált jogosulttá a nő nyugdíjának felvételére és kezelésére. Ezt az asszony fia – az egyik vádlott – sérelmesnek találta.

Január 26-án az elkövetők egész nap italoztak, majd este elhatározták, hogy erőszakkal megszerzik a pénzt a sértettől. Az ingatlanhoz érve ketten a kapunál vonták kérdőre a férfit, majd amikor az vissza akart térni a házba, az udvar felől érkező társaik rátámadtak.

Miután áldozatuk eszméletét vesztette, átkutatták a házat. A női vádlott egy nadrágzsebben megtalált 38 ezer forintot, amit elvettek. Az elkövetők ezt követően taxival Berettyóújfaluba mentek, ahol a zsákmányolt összeget egy benzinkúton szeszes italra költötték. A bántalmazott férfi az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe.

Az ítélet indokolása

Dr. Lányi Csaba bíró az indokolás során kiemelte: a vádlottak gátlástalanul és fondorlatos módon cselekedtek. Enyhítő körülményként értékelte a bíróság a vádlottak részbeni beismerő vallomását, két elkövető büntetlen előéletét, valamint a büntetőeljárás elhúzódását.

Az ítélet nem jogerős.

