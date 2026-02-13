Betörőt fogtak a Rákóczi Ferenc utcában

A nyomozás adatai szerint február 8-án, az esti órákban egy gödi ingatlanba szúnyogháló kivágásával hatolt be egy ismeretlen tettes. A bűncselekmény elkövetésekor a házban nem történt felfordulás, kutatásra utaló nyomokat nem rögzítettek, az elkövető célzottan egy női táskát tulajdonított el.

A táskában a sértett személyes okmányai, bankkártyája, készpénze és használati tárgyai voltak.

A lopással okozott kár 35 ezer forint, míg a rongálással okozott kár 25 ezer forint volt.

Elfogás az elhagyott MÁV-épületeknél

A gyors felderítés után február 9-én, hajnali 02:45 órakor a helybéliek által jól ismert Rákóczi Ferenc utcai elhagyott MÁV-épületek közelében bukkantak rá a gyanúsítottra.

Egy monori fiatalember a tettes, akit amúgy eltűnés miatt is köröztek.

Beismerő vallomás

A fiatalkorút a rendőrkapitányságra előállították, ahol a bűncselekmény elkövetését elismerte és részletes beismerő vallomást tett. A kihallgatást követően a hatóságok gondoskodtak a fiú visszaszállításáról a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményébe.