ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.05
usd:
324.99
bux:
125197.21
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fegyveres rendőr egy nyilvános rendezvényen.
Nyitókép: Getty Images/Roman Studio

Hol rendőröst, hol ellenőröst „játszott” a fiatal – szenvtelen higgadtsággal

Infostart / MTI

Személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a nyíradonyi 18 éves fiút, aki magát rendőrnek, vagy jegyellenőrnek kiadva, kedvtelésből igazoltatta az embereket – tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

Közleményükben azt írták, „a nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal és szenvtelen higgadtsággal lépett oda vadidegen emberekhez”. Jegyellenőröst játszott tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment.

Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon - ismertették megjegyezve, hogy „a fiatalember sokáig nem szórakoztathatta magát a saját rendezésű színdarabjaival”.

Szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal elfutott a helyszínről. A kollégium dolgozói azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált, hogy egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon.

A 18 éves fiú kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt

– írta a rendőrség. Hozzátették: a fiút rendőrök előállították, személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A közleményben a rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni. Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér. Kétség esetén javasoljuk, hogy ne működjenek együtt, és haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hol rendőröst, hol ellenőröst „játszott” a fiatal – szenvtelen higgadtsággal

rendőrség

jegyellenőr

nyíradony

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
Az elmúlt hetek világpolitikai történései is azt mutatják, hogy új világrend alakul – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ebben az átmeneti időszakban Magyarország jó lapokat vett fel, együttműködik Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is. Ez a stratégia pedig olyan gazdasági lehetőségeket nyitott meg az ország előtt, amik korábban fel sem merülhettek, ennek köszönhető például a MOL tulajdonszerzése a szerbiai olajvállalatban – hangsúlyozta.
 

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson csütörtökön késő este.
 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugrottak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés volt látható. A magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, a Mol közel 6 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Az OTP-nél és a BUX indexnél is összejött ma a történelmi rekord. Közben az amerikai piacokon is folytatódott az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

The meeting came as US envoy Steve Witkoff headed to Moscow for a meeting with Russia's Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 20:50
Döntés született a tószegi rém ügyében
2026. január 22. 09:53
Nem jutott messzire a menekülő toplistás bűnöző
×
×
×
×