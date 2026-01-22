Hol rendőröst, hol ellenőröst „játszott” a fiatal – szenvtelen higgadtsággal

Közleményükben azt írták, „a nyíradonyi fiú korát meghazudtoló magabiztossággal és szenvtelen higgadtsággal lépett oda vadidegen emberekhez”. Jegyellenőröst játszott tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, szemrevételezte azokat, majd továbbment.

Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon - ismertették megjegyezve, hogy „a fiatalember sokáig nem szórakoztathatta magát a saját rendezésű színdarabjaival”.

Szerdán egy kollégiumba is bement rendőrként, mondván, két diákot köröznek. Az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal elfutott a helyszínről. A kollégium dolgozói azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált, hogy egy botcsinálta ellenőrt fogtak az egyik buszon.

A 18 éves fiú kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt

– írta a rendőrség. Hozzátették: a fiút rendőrök előállították, személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A közleményben a rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni. Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér. Kétség esetén javasoljuk, hogy ne működjenek együtt, és haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon – áll a közleményben.