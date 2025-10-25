Szexuális zaklatás gyanúja az ausztrál hadsereg ellen

A sydney-i szövetségi bíróságon pénteken megkezdett eljárásban a felpereseket a brisbane-i JGA Saddler ügyvédi iroda képviseli. Az iroda szerint az ügyhöz várhatóan több ezer érintett nő csatlakozik, a kereset pedig minden olyan potenciális áldozatot érint, aki 2003 novembere és 2025 májusa között az ausztrál fegyveres erőknél szolgált - jelentette az ABC televízió.

Az ügyvédi iroda vezetője szerint a hadsereg női tagjai "olyan munkakörnyezetben dolgoznak, amelyben rendszeresek a szexuális visszaélések, zaklatások és a diszkrimináció". Hozzátette: sok nő számára a félelmet kiváltó legsúlyosabb ok nem a háborús bevetések veszélye, hanem a környezetükben tapasztalt szexuális zaklatás.

Az egyik áldozat, aki 13 évig szolgált a haditengerészetnél, arról számolt be, hogy felettese hónapokig zaklatta őt, majd tudtára adta, hova viszik és mit tesznek azokkal a nőkkel, akik nem követik az utasításait. Egy másik áldozat pedig úgy fogalmazott: a szexuális zaklatás szinte minden nőt érint a hadseregben, életkortól és rangtól függetlenül. A szégyent az áldozatok elviselték, az erőszakról pedig nem beszélt utána senki.

Az ausztrál hadsereg közleményében hangsúlyozta: a védelmi erőknél szolgáló személyi állomány minden tagjának joga van a tiszteletteljes bánásmódhoz és a biztonságos munkakörnyezethez.