Bántalmazással kényszerített koldulásra fiatalabbakat egy nagykőrösi fiú

Megalázta és koldulásra kényszerítette a mentálisan sérült gyermekeket egy fiatal Nagykőrösön. Ha a 13 és 16 éves áldozatai nem teljesítették az aznapi penzumot, akkor a kamasz ütötte-verte, illetve megbotozta őket – írja a 24.hu.

A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Nisóczi József Levente a lap kérdésére elmondta, az ügyészség 2 év 4 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztést, és 2 év közügyektől eltiltást kért a minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével vádolt fiatalkorú fiúra. Arról is beszámolt, hogy a vádlott tagadta bűnösségét, és azt állította, együtt jártak koldulni. Azt mondta, előfordult, hogy arra kérte a társait, hogy gyűjtsenek csikkeket, ám azokat is közösen fogyasztották el.

A vádirat szerint a fiatalkorú elkövető egy lakásotthonban élt a nála fiatalabb, esetenként tizennégy év alatti gyerekekkel is.

Tavaly augusztusban két nála kisebb, gyengébb és mentálisan sérült gyermeket szemelt ki magának és vett rá a koldulásra, gyűjtögetésre.

A fiú egészen tavaly decemberig tartotta rettegésben napi szinten az áldozatokat. Rendszeresen fenyegette és bántalmazta őket azért, hogy Nagykőrösön minimum ezer forintot kolduljanak, illetve csikkeket szedjenek neki. Amennyiben a gyerekek nem teljesítették a napi kvótát, a vádlott kézzel, lábbal vagy bottal testszerte bántalmazta őket. De olyan is előfordult, hogy más otthonban lakó gyereket utasított arra, hogy verje el őket.

A mentálisan sérült gyerekek, mivel rettegtek a nagyobb és erősebb fiútól, segítséget sem mertek kérni.

Csak akkor jelezték a nevelők felé a velük történteket, amikor már nem bírták tovább a megaláztatásokat, fenyegetéseket és bántalmazásokat. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést kért a minősített emberkereskedelemmel, kényszermunka bűntettével és testi sértés vétségével vádolt elkövetőre azzal, hogy tiltsák el a közügyektől is.