Ennyire nem vagyunk képesek magyarul reklámozni

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén. A vizsgálatok mind az általános reklámszabályok betartására, mind a nyelvvédelmi rendelkezések előírására kiterjedtek. Nyelvvédelmi szempontból jelentős, 26 százalékos kifogásolási arány merült fel, amelyekkel összefüggésben eddig 4,7 millió forint bírság kiszabására került sor. Több hatósági eljárás még folyamatban van - tájékoztatott hétfőn a fogyasztóvédelmi hatóság.

A közlemény szerint a nyelvvédelmi szabályok betartása és ellenőrzése kiemelt fontosságú ügy. Ezek alapján a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének - beleértve a jelmondatot is - magyar nyelven kell szerepelnie. Kivételt ez alól csak a vállalkozás neve, megjelölése és az árujelző jelent. Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell megjeleníteni. A gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben - ismertette a hatóság.

A 357 ellenőrzésből 117 terjedt ki a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartására. A reklámok 26 százaléka volt kifogásolható e körben, kiemelten a szabadtéri reklámhordozók, a kirakatok és az újságok, magazinok tekintetében tártak fel jogsértést a kormányhivatali munkatársak. Kirívó eset, hogy az egyik népszerű gyorsétterem lánc minden egységében kizárólag angol nyelven tüntette fel mind a választékot, mind az egyéb fogyasztói tájékoztatásokat, mely vállalkozással szemben eljárások indultak.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ezen felül az általános reklámszabályok betartását is vizsgálták, kiemelten az erőszakos, a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat. A nyelvvédelmi ellenőrzésekhez képest kedvezőbb eredmények születtek, a vizsgált 240 reklám mindössze 2 százaléka nem felelt meg az előírásoknak - derül ki az NKFH közleményéből.