Meghalt a tinédzser, akit a héten gázolt el a HÉV

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal a tilos jelzés ellenére lépett a sínekre. A helyszíni szemle adatai és a tanúvallomások alapján a fiú a telefonját nézte, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így sem a közeledő szerelvényt, sem annak figyelmeztető hangjelzését nem észlelte.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy az egységek percek alatt a helyszínre értek, ahol az eszméletlen állapotban lévő fiút életmentő beavatkozások után, válságos állapotban szállították traumatológiai osztályra. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de a súlyos sérülések miatt már nem tudták megmenteni.

A tragédia két óbudai oktatási intézményt is érint, az iskolák saját halottjukként gyászolják diákjukat. A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

