2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szentendrei (H5-ös) HÉV megállója Budapesten, a Tímár utcánál 2025. november 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Meghalt a tinédzser, akit a héten gázolt el a HÉV

Életét vesztette a kórházban az a 14 éves fiú, akit hétfő este gázolt el a H5-ös HÉV Óbudán, a Határ úti gyalogos átkelőnél. Az RTL Híradó információi szerint a tinédzser az intenzív osztályon vívott küzdelem után hunyt el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fiatal a tilos jelzés ellenére lépett a sínekre. A helyszíni szemle adatai és a tanúvallomások alapján a fiú a telefonját nézte, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így sem a közeledő szerelvényt, sem annak figyelmeztető hangjelzését nem észlelte.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy az egységek percek alatt a helyszínre értek, ahol az eszméletlen állapotban lévő fiút életmentő beavatkozások után, válságos állapotban szállították traumatológiai osztályra. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de a súlyos sérülések miatt már nem tudták megmenteni.

A tragédia két óbudai oktatási intézményt is érint, az iskolák saját halottjukként gyászolják diákjukat. A baleset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

×
2026. április 4. 14:26
Menteni kellett az ápoltakat, tömegkatasztrófa fenyegetett Tatabányán
2026. április 4. 08:17
Rubint Réka betegségéről vallott a tévében
×
×