Elütött a HÉV egy telefonozó fiút, életveszélyes állapotban van

Hétfő este Budapesten, a III. kerületi Határ úti megállónál elütött a H5-ös HÉV egy 14 éves fiút, aki a telefonját nyomkodva lépett a sínekre – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a tilos jelzésen akart átmenni a fiatal, amikor megtörtént a baleset.

Életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba a mentők.

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiú úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a mobiljára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését.

A rendőrség közleménye szerint más nem sérült meg. A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

„Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!” – hívja fel a figyelmet közleményében a legnagyobb veszélyekre a rendőrség.