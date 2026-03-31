2026. március 31. kedd Árpád
A H5-ös HÉV szentendrei végállomása 2021. június 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a H5-ös szentendrei HÉV-vonal és a végállomás megújulásáról. A tervek szerint 2026 elejére készül el az az új csomópont, amely magában foglalja a P+R parkolóházat, biciklitárolókat és közös rendszerbe fogja a HÉV-végállomást és a Volánbusz-pályaudvart. A kormány a szentendrei HÉV fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette, a döntés magában foglalja a H5-ös vonal és a szentendrei HÉV-végállomás felújítását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Elütött a HÉV egy telefonozó fiút, életveszélyes állapotban van

Infostart

A fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt a gyalogosátjáróban, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgató volt, így nem látta és nem is hallhatta az érkező vonatot.

Hétfő este Budapesten, a III. kerületi Határ úti megállónál elütött a H5-ös HÉV egy 14 éves fiút, aki a telefonját nyomkodva lépett a sínekre – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a tilos jelzésen akart átmenni a fiatal, amikor megtörtént a baleset.

Életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba a mentők.

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiú úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a mobiljára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését.

A rendőrség közleménye szerint más nem sérült meg. A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

„Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!” – hívja fel a figyelmet közleményében a legnagyobb veszélyekre a rendőrség.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész

Lezárult a Rákosrendező jövőjét meghatározó mesterterv-pályázat: a főváros kiválasztotta azt a koncepciót, amely a tervek szerint 10 ezer új lakással és egy új városi parkkal formálhatja át Budapest egyik legnagyobb barnamezős területét. A keddi eredményhirdetésen bemutatták a francia-német-szlovák-magyar tervezőirodák együttműködésben elkészített, győztes pályázatot.

Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban

Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Meanwhile, Iran's internet blackout has now entered its 32nd day, with most users cut off from the outside world.

