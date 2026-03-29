Politikai gyilkosságokra készült a babaarcú magyar szépség

A bírósági határozat értelmében a nőnek 2 év 8 hónap szabadságvesztést kell letöltenie, miután bebizonyosodott, hogy szisztematikusan fenyegetett meg elektronikus üzenetekben bírákat, ügyészeket, rendőröket és azok hozzátartozóit. Az elítélt több esetben „halállistákat” állított össze, és részletes leírásokat készített arról, milyen módon kellene az érintetteket meggyilkolni - írja a blikk.hu.

A büntetőeljárás adatai szerint az elkövető 2022 májusában több közjogi méltóság, köztük a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint az akkori igazságügyi miniszter és családtagjaik – köztük Magyar Péter és gyermekeik – kivégzésére is felhívást intézett. A fenyegetések kiterjedtek a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla dolgozóira is, akiket és családtagjaikat kényszergyógykezeléssel és éheztetéssel fenyegetett meg.

Jogi procedúra

2024. február: A Debreceni Törvényszék első fokon bűnösnek mondta ki a nőt.

2025. január: A Szegedi Ítélőtábla – amelyet a Kúria jelölt ki az eljárásra az érintett bírák kizárása után – helybenhagyta az ítéletet.

2025. június: A vádlott javára perújítást rendeltek el a beszámítási képességét érintő új dokumentumok miatt.

2026. március 18.: A megismételt eljárásban a bíróság megállapította, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá a büntethetőséget kizáró okokat, így elutasították a perújítást.

Bánszki Stefi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok továbbra is keresik az elítéltet a jogerős büntetés letöltése érdekében.