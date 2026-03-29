2026. március 29. vasárnap Auguszta
E-mail spam phishing scammer concept. Red warning symbol on envelope in fishing hook icon as bait on laptop screen, criminal hacker cyberattack sending scam malware spreading virus sms text message.
Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

Politikai gyilkosságokra készült a babaarcú magyar szépség

Infostart

Jogerősen elutasították Bánszki Stefi perújítási kérelmét, így véglegessé vált a 90 rendbeli emberölés előkészülete és zaklatás miatt kiszabott börtönbüntetése; a 45 éves elítélt, aki ellen jelenleg is elfogatóparancs van érvényben, korábban közjogi méltóságok és igazságügyi alkalmazottak kivégzésére tett felhívást.

A bírósági határozat értelmében a nőnek 2 év 8 hónap szabadságvesztést kell letöltenie, miután bebizonyosodott, hogy szisztematikusan fenyegetett meg elektronikus üzenetekben bírákat, ügyészeket, rendőröket és azok hozzátartozóit. Az elítélt több esetben „halállistákat” állított össze, és részletes leírásokat készített arról, milyen módon kellene az érintetteket meggyilkolni - írja a blikk.hu.

A büntetőeljárás adatai szerint az elkövető 2022 májusában több közjogi méltóság, köztük a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint az akkori igazságügyi miniszter és családtagjaik – köztük Magyar Péter és gyermekeik – kivégzésére is felhívást intézett. A fenyegetések kiterjedtek a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla dolgozóira is, akiket és családtagjaikat kényszergyógykezeléssel és éheztetéssel fenyegetett meg.

Jogi procedúra

  • 2024. február: A Debreceni Törvényszék első fokon bűnösnek mondta ki a nőt.
  • 2025. január: A Szegedi Ítélőtábla – amelyet a Kúria jelölt ki az eljárásra az érintett bírák kizárása után – helybenhagyta az ítéletet.
  • 2025. június: A vádlott javára perújítást rendeltek el a beszámítási képességét érintő új dokumentumok miatt.
  • 2026. március 18.: A megismételt eljárásban a bíróság megállapította, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá a büntethetőséget kizáró okokat, így elutasították a perújítást.

Bánszki Stefi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok továbbra is keresik az elítéltet a jogerős büntetés letöltése érdekében.

Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény alakulhat ki, amely a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti. A Másfélfok elnevezésű, klímaváltozással foglalkozó szakportálban megjelent kutatás szerint ez akár egy szuper El Niñóvá is fejlődhet, ami a Föld eddigi legmelegebb évét hozhatja 2027-ben.
Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Elindulhat von der Leyen rendszerváltása, néhány év, és teljesen új formát ölt az EU-s tarifarendszer

A tagállamokat tömörítő Európai Tanács kiegyezett a Parlamenttel, így idén végre elindulhat az uniós vámrendszer átfogó reformja, amely a tervek szerint 2034-re válik majd kötelezővé mindenki számára. Az átalakításra egyre nagyobb szükség volt az évi mintegy egymilliárd online vásárolt küldemény okozta terhelés miatt, de az egységesítő átalakítás ennél jóval többet jelenthet az unió közös piacának. Az új modellben megszűnik a 150 euró alatti csomagok vámmentessége, és a hatóságok munkáját adatvezérelt ellenőrzések, mesterséges intelligencia, valamint egy mindent összekötő közös uniós adatplatform segíti majd. A reform hatására az eddig elméletben a vevőket terhelő kötelezettségek áthárulnak a feladókra, így egy sor szabálytalanság kezelhetővé válik, és a beszállítóknak sem kell majd belépési pontonként más vámeljárásokhoz alkalmazkodniuk.

