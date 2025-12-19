Halálos iramba kezdett C. Ronaldo, fénykép is készült

Néhány nappal azután, hogy Vin Diesel az Instagramon bejelentette Cristiano Ronaldo szereplését a Halálos iramban-sorozat utolsó részében, már az első forgatási fotó is megjelent a portugál futballsztárról – írja a hvg.hu.

A képet Tyrese Gibson osztotta meg a közösségi oldalain, Ronaldo, Vin Diesel, Dwayne „The Rock” Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez és Ludacris is rajta van.

Az oldal fotóinak átlagos lájk-mennyiségének nagyjából a százszorosát (767 ezer darab) kapta eddig ez a kép, egyetlen nap alatt.