Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége

A Seszták Miklós volt miniszter ellen folyó büntetőeljárás során a hatóságok lefoglaltak több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt, ami újabb súlyos kérdéseket vet fel a korábbi kormányzás megítélésével kapcsolatban. Bár a hatóságok egyelőre nem tisztázták, pontosan kié a megtalált pénz, az ügynek máris komoly politikai következményei vannak. Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Fideszen belüli Polgári Demokraták egyik meghatározó politikusa minap úgy fogalmazott: „felkavaró és szégyenteljes helyzet alakult ki Magyarországon.”

Az teszi nehézzé az ügyet, hogy a helyzet ha nem is percenként, de naponta, félnaponta gyökeres fordulatokat tud venni – fogalmazott Navracsics Tibor hétfő reggel az InfoRádióban, hozzátéve: „ha valaki követte a híreket, illetve a Facebookot, akkor tudhatja, hogy szombaton reggel én azt írtam, hogy vagy az NVVH bizonyítsa be, hogy a pénz egyértelműen Seszták Miklóshoz kötődik, vagy Seszták Miklós cáfolja egyértelműen. Az egyik eset az NVVH, és a bűnüldöző szerveket közvetlenül a Facebookon keresztül utasítgató miniszterelnök legitimációját semmisíti meg, a másik pedig számunkra teszi kötelezővé, hogy alapvetően átgondoljuk a politikai együttélésünk szabályait. Szombaton délután a KDNP- és a Fidesz-frakció is lemondásra szólította fel Seszták Miklóst, és úgy tűnt, hogy több tény szól amellett, hogy neki köze van ehhez a pénzhez, mint amellett, hogy nincs. Ezért írtam akkor azt, hogy

sürgősen, a saját túlélésünk érdekében tisztáznunk kell egymás között is a múltat, és aki esetleg bűncselekményt követett el a kormányzati időszak alatt, vagy akár azon kívül is, attól mindenképpen meg kell szabadulnia a közösségnek,

mert különben az a 2,5 millió választópolgár, aki április 12-én kitüntetett minket a bizalmával, lesz becsapva néhány, a jogállamiságot és a tisztaságot nem tisztelő bűnöző miatt” – mondta Navracsics Tibor, hozzátéve: „alapvető szükségünk van arra, hogy ez a közösség megtisztuljon azért, mert rengeteg ember dolgozott éveken keresztül a saját szabadidejét feláldozva azért, hogy Magyarország abba az irányba mehessen, amelyet a Fidesz–KDNP pártszövetség, kormánykoalíció Orbán Viktor vezetésével megálmodott Magyarországnak.”

Azt illetően, hogy a létezését fenyegető válságba került-e a Fidesz, vagy még megvan benne a megújulás képessége, Navracsics úgy fogalamzott: „én úgy gondolom, hogy

megvan bennünk a megújulás képessége. Az idő fogy, de ebből adódóan egyre nagyobb határozottsággal kell akarni a megújulást. Tehát nem lehet elodázni az egyes problémákat.

A saját érdekünkben is fel kell tárnunk, hogy kik azok, akik visszaéltek a közösség bizalmával a kormányzati időszakban, vagy akár azt megelőzően”.

Navracsics Tibor szerint „itt nem rólunk van szó, nem 20-25 kormányzati politikusról, hanem az egész közösségről, mert jól látszik, hogy a Tisza és Magyar Péter miniszterelnök minden eszközt megragad, hogy a kollektív bűnösséget hangsúlyozza, és bűnösnek nyilvánítson mindenkit, aki a Fidesszel valaha is kapcsolatba került”.

A kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a Fidesz valódi megújulását úgy, hogy továbbra is Orbán Viktor vezeti a pártot, Navracsics Tibor úgy fogalmazott:

„a Fidesz Orbán Viktor nélkül számomra elképzelhetetlen. Tehát vagy egy megújult Fidesz lesz Orbán Viktorral, vagy pedig nem lesz Fidesz, ha nem lesz Orbán Viktor. Számomra ennyire egyszerű a képlet.”

A Fidesz kommunikációjában meglévő ellentmondások, a kettősség, hogy egyszerre színjátéknak is tekintik az ügyet, és el is határolódnak Seszták Miklóstól, Navracsics Tibor szerint a helyzet bizonytalanságából adódnak. „Ma senki nem tudja, hogy mi van az aktákban a Seszták Miklós és társai ellen folyó büntetőügyben. Nem tudjuk, mit tud Unger Anna, az NVVH elnöke, és a vasárnap esti interjúja csak tovább fokozta a kétségeket, hogy egyáltalán tudnak-e valamit, vagy egész egyszerűen egy politikai koncessziós ügyről van-e szó Seszták Miklóssal kapcsolatban. Ugyanakkor az is lehet, hogy teljesen megalapozottak a vádak” – fogalmazott.

Navracsics Tibor a tisztességes jobboldali politikusokat és választókat is megszólította, akiknek szerinte joguk van egy olyan politikai közösséghez, amely nem teszi folyamatosan próbára a lojalitásukat.

„Ezt úgy kell értelmezni, hogy forduljanak szembe a bűncselekményeket elkövető emberekkel. Ennek a közösségnek meg kell tisztulnia. Alapvetően nem az választ el minket a közösségen belül, hogy ki radikális, ki mérsékelt, ki konzervatív, ki kereszténydemokrata, ki nemzeti radikális, ki liberális, hanem alapvetően

az választ el minket egymástól, hogy ki az, aki betartja a jogszabályokat, becsületes életet él, és ki az, aki bűncselekményeket követ el”

– mondta a politikus. Annak kapcsán, hogy a választások óta eltelt már hét hónap, és ennek fényében nem igazán látszik előrehaladás a Fidesz megújulásában, úgy fogalmazott: „én akkor is úgy fogalmaztam, hogy az akkor induló és elkövetkező egyéves időszak az, ami meghatározó. Ez a jövő nyarat jelenti, hiszen Orbán Viktor maga is júniusban, a párt kongresszusán egy évre vállalta a Fidesz elnökségét. Úgy gondolom, ő is azért vállalta egy évre, mert adott egy év türelmi időt a megújulásnak. Még úgy látom, hogy van idő, és azt is látom, hogy vannak nagyon pozitív jelek, a Polgári Demokraták rendezvényeit, fórumait elég szép számmal látogatják, nagy igény van rá, e-maileken, telefonokon keresnek és hívnak minket, de az tény, hogy az áttörés még nem történt meg.”

Navracsics Tibor szerint Magyar Péter stratégiája „öngyilkos” stratégia, ugyanis ha megsemmisíti a Fideszt, az magával rántja őt is, hiszen ő jórészt a Fideszből lett, és minden tapasztalata, technikája a Fideszhez, a korábbi Fideszhez köti.

„Szerintem megmenthető a Fidesz, én optimista vagyok, ugyanakkor elképzelhető egy másfajta felállás is a jövőben, ezt ma még nem tudjuk” – zárta a beszélgetést Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter hétfő reggel az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.