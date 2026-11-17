Magyar Péter az úgynevezett Seszták-ügy kapcsán azt mondta: ez most a nehéz szembenézés ideje a Fidesz és a KDNP számára, de ezt sokkal méltóságteljesebben kellene tenni, mint ahogyan csinálják.

A kormányfő kiemelte: egy ország próbálja megérteni, hogy a Fidesz és a KDNP szerint pontosan mi történt a „földből kiásott pénzek kapcsán”, mindenki próbálja megérteni, mit is gondolnak az ellenzékben. Az ellenzéki politikusok mást mondanak, pedig meg kellene állapodniuk, hogy mit gondolnak Seszták Miklósról – vélekedett.

Azt kérte, a Fidesz és a KDNP politikusai

„legalább abban állapodjanak meg, hogy a makulátlan miniszterüket éppen megvédik, vagy eltávolítják”,

politikai fogoly-e vagy tehertétel, büszkeségük-e vagy szégyenük, közéjük tartozik-e még, vagy semmi közük hozzá, kiállnak-e mellette, vagy inkább már megszabadulnának tőle.

Közölte: a Fidesz és a KDNP soraiban azt állítják, hogy Seszták Miklós ügyében még az ő idejükben kezdődött a nyomozás. Ennek tudatában indították egyéni képviselőjelöltként és tették a listán befutó helyre, tehát vagy biztosak voltak az ártatlanságában, vagy nem érdekelte őket, hogy „egy újabb bűnöző lesz a frakciótársuk” - mondta.

Szerinte a volt kormánypártokban tényleg azt hitték, hogy soha semminek nem lesz következménye, hogy „mindent el lehet lopni ettől a nemzettől”. „Önöknél a lopással egészen biztosan nincsen addig probléma, amíg az elásott pénz felett zöld a pázsit és rendezett a fű”, csak a lebukás sérti a politikai közösséget – jelentette ki a Fidesszel és a KDNP-vel kapcsolatban.

Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk frakcióvezetőjének azt üzente: a Mi Hazánk választói nem arra adtak felhatalmazást, hogy támogassák az „orbáni maffiát”.

Rétvári Bencének, a KDNP frakcióvezetőjének pedig azt mondta: a hétfői nap „abszolút mélypont volt” a magyar kereszténydemokrácia történetében, ha tehetné, itt kérne elnézést Barankovics Istvántól, Slachta Margittól és minden tisztességes magyar kereszténydemokratától.

A letartóztatásban lévő Seszták Miklós KDNP-s képviselő, volt miniszter ügyét úgy jellemezte:

„ebben a pillanatban Seszták Miklós a Fidesz Schrödinger macskája maffia kiadásban”

. „Egyszerre mondjon le és egyszerre politikai fogoly (...) imádkozzanak a hívek érte, de azért ellene is” – mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy ennek a metafizikai problémának a feloldását a Fideszre és a KDNP-re bízza.

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőit felszólította, válaszoljanak arra, hogy „az ellopott szajrét, a száz és ezermilliárdokat” ki fogja visszaadni a magyar embereknek.

Orbán Viktor volt miniszterelnökre utalva arról beszélt: a Fidesztől és a KDNP-től 16 éven keresztül azt hallgatták, hogy „van itt egy géniusz”, aki mindent átlát, minden fontos döntést meghoz, minden embert a megfelelő helyre tesz, és nem igaza van, hanem igaza lesz. „Egy ország sorsáról dönt hajnalban, a kontinens problémáit megoldja ebéd előtt, a vacsorához pedig megfejti az univerzum nagy kérdéseit. Üres óráiban újrarajzolja a múltat, a jelent és a jövendőt. A lábával karikázik, a kezével pedig citerázik” – fogalmazott, majd azt kérdezte, most hol van ez a géniusz, és hogy lehet, hogy ebben a fegyelmezett, központilag irányított, „zseniális” rendszerben ő nem tudott semmiről.

„A fideszesek és KDNP-sek 16 évig voltak büszkék arra, hogy semmi sem történhet nélkülük az országban. Ki fogja most elhinni, hogy semmiről sem tudtak? Senki”

– fogalmazott.

Magyar Péter önvallomásnak nevezte azokat a nyilatkozatokat, melyek szerint a nyomozások célja a Fidesz–KDNP szétverése. Azzal indokolt: ha egy politikai közösséget az veszélyeztet, hogy a nyomozók földbe ásott pénzeket ásnak ki, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy a Fidesz-KDNP-t tényleg ez tartotta-e egyben. Szerinte ha minden rendben volt, akkor a Fidesz és a KDNP lenne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal legnagyobb drukkere, nekik kellene a leginkább örülniük annak, hogy végre tisztázódnak ezek az ügyek.

Magyar Péter a kormány által javasolt nővédelmi intézkedések támogatását is kérte a parlamenti frakcióktól. Hangsúlyozta: a kormány magyar nők millióinak sok évtizedes követelését teljesítve, „történelmi áttörést” hozó döntéseket terjeszt be az Országgyűlés elé. Szigorítja a büntető törvénykönyvet, módosítja a szívhangrendeletet, eltörli az esemény utáni tabletták vénykötelességét, programot dolgoz ki a menstruációs szegénység ellen, és ratifikálja korábbi Fidesz–KDNP-kormány időszaka alatt aláírt isztambuli egyezményt.

A kormányfő a frakciókat arra kérte: fogadják meg, hogy a nők életéről, testéről és jövőjéről velük együtt döntenek, és ezt a csomagot „egy egész nemzet nevében”, együtt fogadják el.