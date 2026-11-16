„Nem tudjuk, ez kinek a pénze” – a mondat, ami felrobbantotta a közéletet

Mint ismert, újabb nyomozati cselekményeket foganatosítottak a Seszták Miklós ügyében indított büntetőeljárásban: november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal országszerte több helyszínen összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 amerikai dollár.

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, majd később Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is a mandátuma visszaadására kérte, illetve szólította fel Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt szombaton. Majd kiderült, a KDNP fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke.

Magyar Péter miniszterelnök elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait szombaton.

„Nem tudjuk, ez kinek a pénze”

Azok a területek, ahol megtalálták a pénzt, nem feltétlenül köthetők bárkihez; nem tudják, kinek a pénze – erről már Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az RTL műsorában beszélt vasárnap. „Ezt a pénzt a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, vele szemben indított büntetőeljárásban foganasított nyomozati cselekmény során tároltuk, de senkinek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze.” Hozzátette: „majd eldől, hogy kié”.

A Fidesz szerint „lebuktatta, nevetségessé és hiteltelenné tette” a Seszták-ügyben „Magyar Péter politikai színházát” a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke. A párt vasárnap esti közleménye szerint Unger Anna az adásban „kénytelen volt bevallani, hogy semmit sem tudnak a Seszták-üggyel összefüggésben megtalált pénzzel kapcsolatban”.

Unger Anna – bár nyilván nem ez volt a célja – adott egy kis segítséget, vagyis muníciót a nehéz helyzetben lévő Fidesz–KDNP-nek – írta Török Gábor a közösségi oldalán az interjú után. A politológus örvendetesnek nevezete, ha az igazságszolgáltatás szerveinek kommunikációja nem politikai (kormányzati) szempontok alapján formálódik, ugyanakkor „azt a kérdést talán meg lehet fogalmazni, hogy kell-e interjút adni olyankor, ha valójában (gondolom: még) semmit sem tudunk mondani”.

Az ügy és az NVVH elnökének kijelentése természetesen az Országgyűlésben is forró téma volt hétfőn: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában újfent lemondásra szólította fel a Seszták-ügy után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait, hosszan sorolva az ügy tanulságait.

A beszédére a parlamenti frakciók is reagálhattak: Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint a kormányfő legalább összeszedettebben beszél, mint az NVVH-t vezető Unger Anna. Rétvári Bence (KDNP) szerint jól látható, hogy ellentmondás van Unger Anna és Magyar Péter megfejtése között a Seszták-ügyben. Bóka János (Fidesz) közölte: maradnak a parlamentben, akár rájuk is küldheti az ÁVH-t Magyar Péter.

A miniszterelnök viszontválaszában többek között azt mondta: véget ért a Fidesz és a KDNP közös története.