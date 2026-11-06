Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

A kormányfő feltette a kérdést, hogy mennyire kell„vastag arcbőr” ahhoz, hogy a „fideszes vergődők kérjék most számon rajtunk valakinek a jó hírét és egy technikai hibát, amiért magam kértem bocsánatot”? A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy azok a „bűnözők ordibálnak és uszítanak most”, akik „közpénz százmilliárdos propagandájuk” segítségével próbálták meg éveken keresztül tönkretenni a honfitársaikat „aljas, hazug, embertelen módon”.

Magyar Péter azt írta, hogy nem volt olyan aljas, igaztalan vád és hazugság, amivel például őt magát ne akarták volna „eltiporni és megsemmisíteni”. Példaként említette, hogy egyebek mellett külföldi ügynöknek, hazaárulónak, kábítószeresnek, szexuális orgiákon dorbézolónak, tolvajnak, poloskának is nevezték.

Ezek nem vétlen hibák voltak, hanem tudatosan, állami százmilliárdokkal terjesztett aljas, embertelen lejáratások, és ugyanazt művelték ezrekkel, sőt tulajdonképpen az egész magyar nemzettel, éveken át, tudatosan, megtervezetten – jelentette ki. Hozzátette, hogy egyszer sem vállalták az aljas hazug vádaskodásukért a felelősséget, soha eszükbe nem jutott bocsánatot kérni.

Az eset előzménye, hogy egy informatikai hiba miatt Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő nevével együtt 164, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a november 4-én elindult nyitottaktak.hu weboldalon.

Az adatvédelmi incidens miatt csütörtökön Bóka János, a Fidesz és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök, több miniszter és a levéltár főigazgatójának távozását követelte, Molnárné Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselő – Lezsák Sándor lánya – közölte, édesapja bírósághoz fordul a történtek miatt.

Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

A nyitottaktak.hu weboldal mintegy 60 ezer, a rendszerváltás előtt működő állambiztonsági szolgálatok által beszervezett hálózati személy nevét és adatait tartalmazza.