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Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje interpellál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ügynökakták: Rétvári Bence szerint Magyar Péternek egyértelmű és egyszemélyi felelőssége van a történtek miatt

Infostart / MTI

A miniszterelnök egyértelmű és egyszemélyi felelősségét hangsúlyozta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője csütörtökön az ügynökakták körül kialakult helyzet és Lezsák Sándor téves feltüntetése miatt.

Rétvári Bence – Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével és Molnárné Lezsák Anna fideszes képviselővel, Lezsák Sándor lányával tartott budapesti sajtótájékoztatón – úgy fogalmazott: nem a beosztott levéltáros, a harmadik informatikus vagy a portás a felelős, hanem egy személyben Magyar Péter. Most sem hallgatott senkire, áterőltette az egész törvényt, kapkodva, a szakmai véleményeket figyelmen kívül hagyva, csak a saját feje után menve – jelentette ki.

Ennek az lett a következménye, hogy ártatlan emberek kerültek a bűnösök listájára, olyanok, akik valóban kockáztattak a demokráciáért – mondta a KDNP frakcióvezetője, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy ártatlan embereket ügynöknek tituláljanak. Hozzátette: Lezsák Sándor nevét szennyezik be, aki mindannyiuk példaképe, és az egész életét arra tette fel, hogy a nemzeti demokratikus gondolatot – akár kockázatok árán is – képviselje.

Magyar Péter megtette azt, amit még Horn Gyula és a kommunisták sem: összemosta, összekeverte az áldozatot a bűnössel – jelentette ki Rétvári Bence.

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Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: Rétvári Bence szerint Magyar Péternek egyértelmű és egyszemélyi felelőssége van a történtek miatt

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