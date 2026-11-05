ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.72
usd:
323.2
bux:
147828.73
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lezsák Sándor, az Országgyûlés fideszes alelnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy informatikai hiba miatt lett megfigyeltből ügynök Lezsák Sándor. A miniszterelnök is bocsánatot kért tőle a történtek miatt.

Kellemetlen szerepcsere történt a nyitottaktak.hu oldalon: Lezsák Sándor neve az ügynökök közé került, miközben ő annak idején a másik oldalon állt, megfigyelt volt.

„Mivel telefonon nem sikerült elérnem Lezsák Sándort, ezért itt szeretnék tőle bocsánatot kérni, amiért a levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába” – írta Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) korábban közölte, hogy informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.

Az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van. Az adatbázis érintett részének felülvizsgálata elindult, és megteszik a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére – írták.

Az ÁBTL az okozott félreértésért Lezsák Sándortól a közleményben elnézést kért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

lezsák sándor

informatikai hiba

ügynökakták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ügynökakták: a szakértő óvatosságra kér, és egy másik, ezer konkrét sztorit kibontó weboldalra is felhívta a figyelmet

Ügynökakták: a szakértő óvatosságra kér, és egy másik, ezer konkrét sztorit kibontó weboldalra is felhívta a figyelmet
36 évvel az 1990-es rendszerváltás után megnyíltak az úgynevezett ügynökakták. De valójában mi lett most hozzáférhető, és mi az, ami továbbra is rejtve marad? Többek között erről beszélt az InfoRádióban Tabajdi Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és az 1956-os Intézet Alapítvány kutatója, aki szerint a nyilvántartásban lévők egy része olyan, akit nem sikerült beszervezni, de sok olyan is van, akinek a jelentései súlyos következményekkel jártak. A mintegy 150-160 ezer beszervezettből most 60 ezer név került nyilvánosságra.
 

Bóka János: tegyék elérhetetlenné a nyitottaktak.hu oldalt

Ügynökakták: a legrosszabb forgatókönyv kezd megvalósulni a szociológus szerint

Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Ügynökakták: Lezsák Sándor megfigyelt volt és nem ügynök, elnézést kér a levéltár

Europion: az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát a többség támogatja, de csak kevesen értik, mit is tartalmaznak

Surányi György: megpróbáltak beszervezni, de ellenálltam

Ügynökakták: sorra reagálnak az érintett ismert emberek

Ügynökakták – Magyar Péter odaszúrt az egykori elitnek

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.05. csütörtök, 18:00
Sári Zsolt
a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. Úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre: a szenátusi, kongresszusi és kormányzóválasztásokon is taroltak a demokraták, több republikánus fellegvár is kékké változott. A választók az elhibázott iráni háború, a vámháború, az elszabaduló infláció, az Epstein-ügy és számos választási ígéret megszegése miatt büntették a Republikánus Pártot és az elnököt, Donald Trumpot; bár a vezető többször is elmondta, hogy az eredményeket nem érzi saját kudarcának. Az amerikai elnöknek utolsó két évét a törvényhozás ellenszelében kell végig küzdenie. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak

Vége a konténeriskolának Gyömrőn, 600 gyerek és szülő lélegezhet fel: a 24 tantermes új sulira közel 11 milliárdot szánnak

Évek óta húzódik a gyömrői Fekete István Általános Iskola újjáépítésének ügye, miközben több száz diáknak kellett ideiglenes konténertantermekben folytatnia a tanulmányait.

BBC
Business Sport Travel Science
Bomb threats reported against multiple flights across Europe for second time this week

Bomb threats reported against multiple flights across Europe for second time this week

More than 10 flights have reportedly been affected on Thursday, following similar disruption on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 12:41
Új tankerületi vezetők – Óbuda polgármestere szeretné látni, milyen szakmai szempontok alapján döntöttek
2026. november 5. 12:28
Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
×
×