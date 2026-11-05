Magyar Péter bocsánatot kért Lezsák Sándortól

Kellemetlen szerepcsere történt a nyitottaktak.hu oldalon: Lezsák Sándor neve az ügynökök közé került, miközben ő annak idején a másik oldalon állt, megfigyelt volt.

„Mivel telefonon nem sikerült elérnem Lezsák Sándort, ezért itt szeretnék tőle bocsánatot kérni, amiért a levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába” – írta Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) korábban közölte, hogy informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként.

Az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van. Az adatbázis érintett részének felülvizsgálata elindult, és megteszik a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére – írták.

Az ÁBTL az okozott félreértésért Lezsák Sándortól a közleményben elnézést kért.