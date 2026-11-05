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Cseh Gergõ Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) fõigazgatója a rendszerváltás elõtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozatala kapcsán tartott sajtótájékoztatón az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 2026. november 4-én. Ezen a napon több tízezer egykori ügynök nevét, adatait hozza nyilvánosságra honlapján kereshetõ formában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

Hiba – 160 megfigyelt neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Informatikai hiba okozta, hogy Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő nevével együtt mintegy 160, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon – nyilatkozta az MTI-nek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója csütörtökön.

Cseh Gergő Bendegúz hangsúlyozta, hogy az adatvédelmi sérelemért elnézést kér Lezsák Sándortól, és közvetlenül levélben is meg fogja keresni és úgy is bocsánatot kér a szándékolatlan tévesztésért.

Lezsák Sándor adatait még az éjszaka törölték az adatbázisból, és csütörtökön megkezdődtek azok a vizsgálatok, amelyek részletesen feltárják, mi okozta a hibát és hány hasonló eset lehet még, illetve törlik a többi tévesen kikerült nevet is.

A főigazgató emlékeztetett: három adattípus, az úgynevezett 6-os kartonok, a beszervezési, vagyis B-naplók és a mágnesszalagok feldolgozása nyomán mintegy 60 ezer nevet hoztak nyilvánosságra.

Ebből sem a 6-os kartonokat, sem a B-naplókat nem érinti a mostani adatvédelmi incidens, azok csak a tényleges hálózati személyek adatait tartalmazzák, csak a mágnesszalagok esetében volt informatikai probléma, amelyet az állambiztonsági hálózati nyilvántartás, a H-adattár okozott – közölte.

Ennek adatait a levéltár csupán október elején kapta meg végleges formában az Alkotmányvédelmi Hivataltól egy nem tagolt Excel-táblában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes adat (név, fedőnév, az érintett anyjának neve, lakcím) együtt, ömlesztve szerepelt egy mezőben. A levéltárnak ezeket szét kellett bontania, hogy adatbázist tudjon csinálni belőlük.

A konverzió alatt történt egy informatikai probléma, amelynek során, a jelenlegi számítások szerint, körülbelül 160 esetben kerültek ki nem hálózati személyek adatai

– ismertette.

Ez azért is súlyos hiba, mert ezeket a neveket – annak ellenére hogy éppen ellenkezőleg, megfigyeltek voltak – hálózati személyekként értelmezik az olvasók – fűzte hozzá Cseh Gergő Bendegúz.

A hibához az vezetett, hogy az állambiztonság a hálózati nyilvántartásban nemcsak a tényleges hálózati személyeket tartotta nyilván, hanem azokat is, akiket ezek a hálózati személyek kartonjára fölvezettek mint célszemélyeket. Tehát ha valakit beszerveztek, akkor azt is meghatározták, vagy megvizsgálták, kiről tud jelenteni. Ezért szerepelt Lezsák Sándor neve is ezen a hálózati adattáron – mondta.

A hiba oka az lehetett, hogy az állambiztonság különböző kódokkal látta el a neveket, attól függően, hogy milyen típusú tevékenységet folytattak. Például 07-es kódot írtak a kartonra, ha egy személyt kizártak a hálózatból és irattározták az anyagát, 04-es jelöléssel látták el, amikor még foglalkoztatták. Volt egy külön kód, a 05-ös, amely kimondottan a megfigyeltekre vonatkozott. Ezeknek a 05-ös kódú kartonoknak, vagy adatoknak az áttöltése során keletkezett a technikai probléma. Ezt korrigálják most – közölte a főigazgató.

A továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében – mondta Cseh Gergő Bendegúz, hozzátéve: a hibáért vállalja a felelősséget, illetve reméli, hogy azt még csütörtökön teljes mértékben el tudják hárítani.

Arra a kérdésre, hogy másoktól is kaptak-e jelzést arra vonatkozóan, hogy nevük tévesen került fel az ügynöklistára, azt mondta, hogy e-mailek százait kapják, amióta nyilvánosságra került az adatbázis. Ezeknek a leveleknek a feldolgozása folyamatosan zajlik, egyelőre nem érkezett ilyen reklamáció.

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