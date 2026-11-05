Hiba – 160 megfigyelt neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon

Cseh Gergő Bendegúz hangsúlyozta, hogy az adatvédelmi sérelemért elnézést kér Lezsák Sándortól, és közvetlenül levélben is meg fogja keresni és úgy is bocsánatot kér a szándékolatlan tévesztésért.

Lezsák Sándor adatait még az éjszaka törölték az adatbázisból, és csütörtökön megkezdődtek azok a vizsgálatok, amelyek részletesen feltárják, mi okozta a hibát és hány hasonló eset lehet még, illetve törlik a többi tévesen kikerült nevet is.

A főigazgató emlékeztetett: három adattípus, az úgynevezett 6-os kartonok, a beszervezési, vagyis B-naplók és a mágnesszalagok feldolgozása nyomán mintegy 60 ezer nevet hoztak nyilvánosságra.

Ebből sem a 6-os kartonokat, sem a B-naplókat nem érinti a mostani adatvédelmi incidens, azok csak a tényleges hálózati személyek adatait tartalmazzák, csak a mágnesszalagok esetében volt informatikai probléma, amelyet az állambiztonsági hálózati nyilvántartás, a H-adattár okozott – közölte.

Ennek adatait a levéltár csupán október elején kapta meg végleges formában az Alkotmányvédelmi Hivataltól egy nem tagolt Excel-táblában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes adat (név, fedőnév, az érintett anyjának neve, lakcím) együtt, ömlesztve szerepelt egy mezőben. A levéltárnak ezeket szét kellett bontania, hogy adatbázist tudjon csinálni belőlük.

A konverzió alatt történt egy informatikai probléma, amelynek során, a jelenlegi számítások szerint, körülbelül 160 esetben kerültek ki nem hálózati személyek adatai

– ismertette.

Ez azért is súlyos hiba, mert ezeket a neveket – annak ellenére hogy éppen ellenkezőleg, megfigyeltek voltak – hálózati személyekként értelmezik az olvasók – fűzte hozzá Cseh Gergő Bendegúz.

A hibához az vezetett, hogy az állambiztonság a hálózati nyilvántartásban nemcsak a tényleges hálózati személyeket tartotta nyilván, hanem azokat is, akiket ezek a hálózati személyek kartonjára fölvezettek mint célszemélyeket. Tehát ha valakit beszerveztek, akkor azt is meghatározták, vagy megvizsgálták, kiről tud jelenteni. Ezért szerepelt Lezsák Sándor neve is ezen a hálózati adattáron – mondta.

A hiba oka az lehetett, hogy az állambiztonság különböző kódokkal látta el a neveket, attól függően, hogy milyen típusú tevékenységet folytattak. Például 07-es kódot írtak a kartonra, ha egy személyt kizártak a hálózatból és irattározták az anyagát, 04-es jelöléssel látták el, amikor még foglalkoztatták. Volt egy külön kód, a 05-ös, amely kimondottan a megfigyeltekre vonatkozott. Ezeknek a 05-ös kódú kartonoknak, vagy adatoknak az áttöltése során keletkezett a technikai probléma. Ezt korrigálják most – közölte a főigazgató.

A továbbiakban alaposan átvizsgálják, hogy történhetett-e más tévesztés a 60 ezer név esetében – mondta Cseh Gergő Bendegúz, hozzátéve: a hibáért vállalja a felelősséget, illetve reméli, hogy azt még csütörtökön teljes mértékben el tudják hárítani.

Arra a kérdésre, hogy másoktól is kaptak-e jelzést arra vonatkozóan, hogy nevük tévesen került fel az ügynöklistára, azt mondta, hogy e-mailek százait kapják, amióta nyilvánosságra került az adatbázis. Ezeknek a leveleknek a feldolgozása folyamatosan zajlik, egyelőre nem érkezett ilyen reklamáció.