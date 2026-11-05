Ügynökakták – Videót tett közzé Lezsák Sándor

Lezsák Sándor szerint az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli hibák és politikai értelmezések tovább mélyítik a rendszerváltás óta húzódó társadalmi sebeket.

Az MDF-et alapító korábbi házalelnök csütörtökön közzétett videójában az ügynöktörvény kezelését bírálta, és a Tisza Párt jövőjével kapcsolatban is éles kijelentéseket tett.

A két és fél perces videóban elhangzó reakciójában úgy fogalmazott, az elmúlt évtizedek „eltorzított rendszerváltásának” következményeit az ország tisztességes emberei máig magukban hordozzák; ezzel arra utalt, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok között tévesen jelent meg, hogy ő megfigyelő volt, nem pedig megfigyelt.

„Az elmúlt évtizedek eltorzított rendszerváltás pirosát és gyászát viseljük belül. Ezt viseli az ország sok-sok millió tisztességes embere. Most az ügynöktörvény megint bűzbombákat robbantott, pedig előre lehetett fölfogni, hogy milyen veszélyes terület ez” – hangzik el a videóban.

Lezsák Sándor, mint az Index összefoglalójából kiderül, a német példával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a két német állam egyesülése után más feltételek mellett lehetett feldolgozni az állambiztonsági múltat. Mint mondta, Kelet- és Nyugat-Németország egyesítése, valamint a berlini fal leomlása után lehetőség nyílt az iratok nyilvánosságra hozatalára, a felelősségre vonásra és az egyes élethelyzetek értelmezésére. Magyarországon azonban szerinte erre nem volt lehetőség.

Egy allegóriába helyezkedve arról is beszélt, hogy az élő Tiszából így könnyen lehet Holt-Tisza, majd Dög-Tisza, amelyet Brüsszel fogott meg iszonyú túlhatalmával.