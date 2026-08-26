Sokan fizetnek érte, pedig egyetlen mozdulattal ingyenessé tehető

A portál kalkulációi szerint a banki SMS-értesítések akár évi 7 ezer vagy 27 ezer közötti összeget is jelenthetnek, hogyha úgy számolunk, hogy havonta 20 ilyen értesítés érkezik be. Ugyanakkor sok esetben a díjak észrevétlenek maradnak. Legalábbis egy ideig.

A money.hu szakértője szerint sok apró költségről van szó, hiszen az SMS-nek a darabja általában csak 30-50 forint, ám ezeknek a szolgáltatásoknak havi díja is van.

Sokszor a kártyafigyelő szolgáltatásnak van egy külön havi díja, ami azt jelenti, hogy bankkártyás fizetésnél érkezik értesítés, illetve a számlafigyelő SMS-szolgáltatásért is általában külön kell fizetni.

Richter Ádám hangsúlyozta: a tranzakciók – például banki utalás, rezsiszámlák fizetése – össze tudnak gyűlni apránként, havonta.

A szakértő arról is beszélt, hogy sokan nem csak azt nem tudják, hogy mindennek plusz költsége van, hanem azt sem, hogy ingyenes alternatíva is kínálkozik.

Az SMS-ek kiválthatóak push értesítésekkel. Ehhez egy okostelefon kell, mert ezek a banki alkalmazáson, applikáción keresztül fognak megérkezni.

Első lépésként meg kell nézni, hogy az adott banknál elérhető-e ez a szolgáltatás, mert még nem mindenhol vezették be.

Hangsúlyozta: a legtöbb esetben a netbankba kell belépni, és ez online otthonról elvégezhető. Le lehet mondani az SMS szolgáltatást és helyette be lehet kapcsolni a push értesítéseket, míg bizonyos bankoknál ehhez fel kell őket hívni, tehát csak telefonon lehet ezt a váltást elintézni.

Richter Ádám az értesítések ellenőrzéséről is szót ejtett: ehhez be kell lépni a netbankba, vagy a mobilbankba és meg kell nézni a számlatörténetet. Illetve a bank minden januárban küld erről egy egységes díjkimutatást, viszont ez általában nem postai levélként érkezik meg.

Mivel a net- vagy mobilbankban valahol az értesítések vagy levelek között található ez a dokumentum,

kevesen nézik meg, pedig tételesen kimutatják, hogy mennyit vontak le róla.

A szakértő szerint érdemes megnézni, ugyanis gyakran sokkal magasabb az összeg, mint amit sokan gondolnának.

Vajon mit tanácsol a szakértő azoknak, akiknek a bankjában nem elérhető a push értesítés, de úgy gondolják, hogy az SMS-szolgáltatásról leiratkoznak.

Úgy véli: ezekre az értesítésekre szükség van, biztonsági funkciót látnak el, tehát fontos arról értesülni, hogyha a számlán vagy a kártyán valamilyen művelet történik. Tehát jobb híján, hogyha nincs más, akkor érdemes az SMS-t megtartani. Aki viszont spórolna ezen, annak a bankváltás lehet az opció.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.