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Head shot close up young shocked woman looking at mobile phone screen, received bank debt notification. Stunned frustrated lady reading sms with unbelievable news on smartphone, making big eyes.
Nyitókép: fizkes/Getty Images

Sokan fizetnek érte, pedig egyetlen mozdulattal ingyenessé tehető

Infostart / InfoRádió

Évente akár több tízezer forintot is elkölthetünk banki SMS-értesítésekre úgy, hogy észre sem vesszük. Richter Ádám, a money.hu szakértője az InfoRádióban elmondta: sok esetben az ingyenes push-értesítések jelenthetnek olcsóbb alternatívát.

A portál kalkulációi szerint a banki SMS-értesítések akár évi 7 ezer vagy 27 ezer közötti összeget is jelenthetnek, hogyha úgy számolunk, hogy havonta 20 ilyen értesítés érkezik be. Ugyanakkor sok esetben a díjak észrevétlenek maradnak. Legalábbis egy ideig.

A money.hu szakértője szerint sok apró költségről van szó, hiszen az SMS-nek a darabja általában csak 30-50 forint, ám ezeknek a szolgáltatásoknak havi díja is van.

Sokszor a kártyafigyelő szolgáltatásnak van egy külön havi díja, ami azt jelenti, hogy bankkártyás fizetésnél érkezik értesítés, illetve a számlafigyelő SMS-szolgáltatásért is általában külön kell fizetni.

Richter Ádám hangsúlyozta: a tranzakciók – például banki utalás, rezsiszámlák fizetése – össze tudnak gyűlni apránként, havonta.

A szakértő arról is beszélt, hogy sokan nem csak azt nem tudják, hogy mindennek plusz költsége van, hanem azt sem, hogy ingyenes alternatíva is kínálkozik.

Az SMS-ek kiválthatóak push értesítésekkel. Ehhez egy okostelefon kell, mert ezek a banki alkalmazáson, applikáción keresztül fognak megérkezni.

Első lépésként meg kell nézni, hogy az adott banknál elérhető-e ez a szolgáltatás, mert még nem mindenhol vezették be.

Hangsúlyozta: a legtöbb esetben a netbankba kell belépni, és ez online otthonról elvégezhető. Le lehet mondani az SMS szolgáltatást és helyette be lehet kapcsolni a push értesítéseket, míg bizonyos bankoknál ehhez fel kell őket hívni, tehát csak telefonon lehet ezt a váltást elintézni.

Richter Ádám az értesítések ellenőrzéséről is szót ejtett: ehhez be kell lépni a netbankba, vagy a mobilbankba és meg kell nézni a számlatörténetet. Illetve a bank minden januárban küld erről egy egységes díjkimutatást, viszont ez általában nem postai levélként érkezik meg.

Mivel a net- vagy mobilbankban valahol az értesítések vagy levelek között található ez a dokumentum,

kevesen nézik meg, pedig tételesen kimutatják, hogy mennyit vontak le róla.

A szakértő szerint érdemes megnézni, ugyanis gyakran sokkal magasabb az összeg, mint amit sokan gondolnának.

Vajon mit tanácsol a szakértő azoknak, akiknek a bankjában nem elérhető a push értesítés, de úgy gondolják, hogy az SMS-szolgáltatásról leiratkoznak.

Úgy véli: ezekre az értesítésekre szükség van, biztonsági funkciót látnak el, tehát fontos arról értesülni, hogyha a számlán vagy a kártyán valamilyen művelet történik. Tehát jobb híján, hogyha nincs más, akkor érdemes az SMS-t megtartani. Aki viszont spórolna ezen, annak a bankváltás lehet az opció.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Sokan fizetnek érte, pedig egyetlen mozdulattal ingyenessé tehető

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