Szerszámnyéllel ütött, gázpisztollyal lőtt

A Jászberényi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

Az ügyészség indítványa szerint a férfi július 5-én kora délután egy vélt sérelem miatt élettársával együtt megjelent a Jászság egyik községében a haragosa házánál, ahol egy gázriasztó fegyverrel megfenyegette a sértetteket.

A kapun keresztül beugrott a sértettek lakóházának udvarára, az ott lakó nőt ellökte, és egy 40 centis szerszámnyéllel megütötte a szintén ott lakó férfit. A nő ekkor távozásra szólította fel a gyanúsítottat, és ki is vezette az udvarról.

Az ingatlan előtt azonban a férfi a szerszámnyéllel a nő felé ütött; az ütés a korábban is bántalmazott férfi arcát találta el. A nő ismételt felszólítására a gyanúsított nem távozott, hanem őt is megütötte a homlokán a szerszámnyéllel, majd a földre lökte. A gyanúsítottat a férfi is felszólította távozásra; a támadó ekkor megöléssel fenyegette meg a férfit, majd a gázriasztó fegyverrel homlokon lőtte.

A sértett a földre esett és rövid időre a látását is elvesztette. A férfi végül a gázriasztó fegyverrel a levegőbe is leadott egy lövést.

A megtámadott férfi a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló, míg a nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – közölték.

Az ügyészség az előéletére figyelemmel indítványozta a – büntetett előéletű, garázdaság miatt kiszabott szabadságvesztéséből 2021. júniusban szabadult – férfi letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte, a gyanúsított a döntést tudomásul vette.