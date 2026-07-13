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Áder János köztársasági elnök beszédet mond a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásán az Országház kupolacsarnokában 2021. augusztus 20-án. A koronavírus-járvány miatt az állami kitüntetéseket idén március 15., az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója helyett az államalapítás ünnepén adják át.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

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ELŐZMÉNYEK

A volt köztársasági elnök rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnév megsértése miatt polgári pert indít a miniszterelnök ellen.

Áder János szerint Magyar Péter személyeskedéssel és „verbális erőszakkal” lépett át egy olyan határt, amelynek szerinte súlyos következményei lehetnek – írja a Portfolio.

A volt köztársasági elnök Bayer Zsolt műsorában közölte, hogy a miniszterelnök kijelentései miatt rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnevének megsértése miatt polgári pert indít.

Korábban Magyar Péter azt állította, hogy Áder János 2018-as amerikai hivatalos útjára a lányát is közpénzből vitte magával, emellett korábban élesen bírálta a volt államfőt Sulyok Tamás tervezett leváltása és az Alaptörvény módosítása kapcsán is. A volt államfő szerint pont ezek miatt a kijelentések miatt indultak ellene személyes támadások, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai vitán. Áder János úgy fogalmazott, hogy

a személyeskedés után fenyegetés, megfélemlítés, becsületsértés és rágalmazás következett, és véleménye szerint a „verbális erőszak” idővel fizikaiba is tokollhat.

Kijelentette: a közösségi médiában kialakuló „lincshangulat” veszélyes folyamat, amelyet még azelőtt meg kell állítani, hogy fizikai atrocitásokhoz vezetne. Az egykori köztársasági elnök azt is hozzátette, kíváncsi rá, Magyar Péter a bíróság előtt milyen bizonyítékokkal támasztja majd alá állításait.

Áder János dokumentumokat is mutatott, hogy 2018-ban hivatalos meghívásra utazott az Egyesült Államokba, ahol több hivatalos programon vett részt, a legkisebb lánya pedig valóban elkísérte, de kizárólag saját költségen. Ennek alátámasztására felolvasott egy, az Elnöki Hivatalból származó levelet, amely szerint lánya turistaosztályon, saját finanszírozásban utazott, emellett számlákat és átutalási bizonylatokat is bemutatott, amelyek állítása szerint igazolják, hogy a hivatal által előlegezett költségeket a család később teljes egészében megtérítette.

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Kezdőlap    Belföld    Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

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