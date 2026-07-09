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Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 25 éves fennállása alkalmából tartott ünnepségen Budapesten, a Magyar Királyi Lovardában 2022. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Áder János: „ha olyan bátor Magyar Péter, vállalja!”

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ELŐZMÉNYEK

Hazugságnak nevezte Áder János Magyar Péter csütörtök reggeli bejegyzésének állításait az állítólagos közpénzköltéseiről.

Áder János volt köztársasági elnök közleménye szerint a 2018-as amerikai út nem családi kiruccanás, hanem hivatalos út volt, a velük utazó lányuk költségeit maguk fizették, adófizetői pénzen pedig egyetlenegyszer sem horgászott külföldön. Áder felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és vállalja azok minden polgári jogi és büntetőjogi következményét – írja az Index összefoglalója.

„Hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert” – ezzel a felütéssel reagált Áder János arra a csütörtök reggeli bejegyzésre, amelyben a miniszterelnök a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai útjáról tett fel kérdéseket.

A volt államfő válaszában pontról pontra hazugságnak minősítette a poszt állításait. Mint írta, „hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018. októberi amerikai út családi kiruccanás volt, mivel az valójában hivatalos út volt. Hazudik akkor is, amikor azt sejteti, hogy a velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták, ezeket saját maguk fizették ki. És hazudik akkor is, amikor azzal gyanúsítja, hogy adófizetői pénzből horgászott külföldön. Ilyenre egyetlenegyszer sem került sor” – szögezte le.

A volt köztársasági elnök válaszát felszólítással zárta.

„Legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!” – fogalmazott Áder János.

Az ügy előzménye, hogy csütörtökön 18 órára a Fidesz tüntetést rendez a Sándor-palota elé „Stop önkény!” mottóval a közjogi méltóságok leváltása és a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztése ellen, a tüntetést Orbán Viktor volt miniszterelnök is Facebook-posztokkal támogatja. Ő jelentette be azt is, hogy az egyik szónok Áder János volt köztársasági elnök lesz, aki az utóbbi időben többször is bírálta a közjogi méltóságok leváltását. Ennek kapcsán Magyar Péter már többször is bejegyzést tett közzé, most az ankarai NATO-csúcs után, négynapi törökországi nyaralásáról is posztolt.

Magyar Péter csütörtök reggel azt firtatta, rendben van-e, hogy az adófizetők állták a volt köztársasági elnök és családja amerikai útját, köztük – állítása szerint – a több százezer forintos orlandói Disney World-belépőket, egy New York-i városnézést és egy második, Orlandóhoz közeli szállásfoglalást is.

A miniszterelnök szerint a 2018-as út 55 millió forintjába került az adófizetőknek, és arra is választ várt, hány külföldi horgászatot finanszíroztak közpénzből – a posztban a „csornai Charles Bronsonnak” nevezett Ádert arra szólította fel, mondja el, hány magánprogramját fizette a köz, és mikor fizeti vissza az összegeket.

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Kezdőlap    Belföld    Áder János: „ha olyan bátor Magyar Péter, vállalja!”

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