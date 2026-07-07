Trump olyat ígért Erdogannak, amitől Izrael azonnal kiborult – a nap hírei

Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a százezer forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni – hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell.

Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelését az Országgyűlés. A Tisza Párt törvényjavaslatát 135 igen szavazattal, 53 tartózkodás mellett szavazták meg. Az oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.

Megszavazta az úgynevezett ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságát lehetővé tevő törvényjavaslatot az Országgyűlés. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra a 6-os kartonok és a mágnesszalagos nyilvántartások nem minősített adatait. A B-dossziék 2026 végéig válhatnak kutathatóvá az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.

Felmentette az MVM Zrt. vezérigazgatóját, Mátrai Károlyt, valamint az igazgatóság elnökét, Czepek Gábort a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tárcavezető erről közösségi oldalán számolt be. Majd később közölte, Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM Zrt. vezérigazgatójának, aki, mint írta, több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.

Megkezdte a munkát a közmédia új, ideiglenes vezetése. Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója megérkezett az általa kijelölt átmeneti vezetéssel a székházba. A legutóbbi hírek szerint felmentették a közmédia több vezetőjét, köztük Németh Zsoltot. az M1 hírigazgatóját. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését vette át.

Néhány órára elsötétült az M1 adása, műsor helyett egy rövid közlemény volt olvasható a képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írják: a közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Szünetelt a Kossuth rádió adása is. Magyar Péter kormányfő Facebook-oldalán azt írta, 1956 után 70 évvel, szimbolikusan kedden, 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket.

Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésen – derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor-palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza-kormány alaptörvény-módosítása ellen tiltakoznak.

Pert nyert a korábbi házelnök, Kövér László és a Fidesz ellen Szabó Tímea egy 2021-es ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A Párbeszéd volt országgyűlési képviselőjét Kövér László jogtalanul büntette meg 10 millió forintra, mert 2021 júniusában tiltakozásul egy, a Fidesz logójával összemontírozott kínai zászlót tartott fel egy parlamenti ülésnapon.

A főpolgármester azt reméli, hogy ősszel új megállapodás jön létre főváros és a kormány között. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: véget ér a Budapest-ellenes politika korszaka.

Az amerikai elnök szerint Törökország visszakerülhet az F–35-ös amerikai vadászrepülőgépek beszerzéséről szóló programba. Donald Trump Ankarában kétoldalú megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a NATO csúcstalálkozó előtt. Az izraeli miniszterelnök tiltakozott ez ellen, mondván, így a térségben felborul a biztonsági egyensúly.

Számos újabb fegyverszállítási megállapodást szeretne aláírni az ukrán elnök a NATO tagállamokkal a ma kezdődő ankarai csúcstalálkozón. Erről a török fővárosba érkezett Volodimir Zelenszkij beszélt. Az ukrán elnök azt is közölte: Ukrajna tervei között szerepel, hogy a többi között új drónszállítmányokról köthet majd szerződést.

Tartanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról – jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta: az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcstalálkozó után.

Franciaországban a bíróság ítélete után mégis indulhatna a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen. A párizsi fellebbviteli bíróság ugyan bűnösnek mondta ki a politikust pártját, a Nemzeti Tömörülést az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de csökkentette az elsőfokú ítélet büntetési tételeit. 45 hónapra eltiltották őt a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztettek.

Lemondott parlamenti mandátumáról Nigel Farage, de indul a helyére kiírt időközi választáson. Ha veszít és nem kerül vissza az alsóházba, akkor viszont nem töltheti be pártja miniszterelnök-jelölti tisztségét sem.

A légiutasoknak díjmentes kézipoggyász-szállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat – például kisebb táskát vagy hátizsákot – külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre.