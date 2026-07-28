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Fesztiválozók az O.Z.O.R.A. Fesztiválon a Tolna megyei Ozora közelében található Dádpusztán 2019. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Késelés történt az Ozora Fesztiválon, egy izraeli férfit vitt el a mentő

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Megszúrtak egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, a sérültet a mentők kórházba szállították – közölte a Fejér vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint írták, kedden hajnalban az Ozora Fesztivál biztonsági szolgálatának munkatársa tett bejelentést a rendőrségre, miután a rendezvény területén egy 30 év körüli izraeli férfit megszúrtak. Az üggyel összefüggésben, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állítottak elő.

„A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket végez, és folyamatosan együttműködik a szervezőkkel a szükséges biztonsági intézkedések megtétele érdekében” – közölte a Fejér megyei rendőrség.

Arról is beszámoltak, hogy a hétfői intézkedésekhez kapcsolódóan három újabb férfit – egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt – állítottak elő a fesztivál területéről, akiket drog árusítása közben értek tetten. Őrizetbe vételük mellett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás velük szemben.

Kiemelték: a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Ozora Fesztivál biztonságára.

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Kezdőlap    Belföld    Késelés történt az Ozora Fesztiválon, egy izraeli férfit vitt el a mentő

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