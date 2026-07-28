Késelés történt az Ozora Fesztiválon, egy izraeli férfit vitt el a mentő

Mint írták, kedden hajnalban az Ozora Fesztivál biztonsági szolgálatának munkatársa tett bejelentést a rendőrségre, miután a rendezvény területén egy 30 év körüli izraeli férfit megszúrtak. Az üggyel összefüggésben, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állítottak elő.

„A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket végez, és folyamatosan együttműködik a szervezőkkel a szükséges biztonsági intézkedések megtétele érdekében” – közölte a Fejér megyei rendőrség.

Arról is beszámoltak, hogy a hétfői intézkedésekhez kapcsolódóan három újabb férfit – egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt – állítottak elő a fesztivál területéről, akiket drog árusítása közben értek tetten. Őrizetbe vételük mellett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás velük szemben.

Kiemelték: a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít az Ozora Fesztivál biztonságára.