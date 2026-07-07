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Nyitókép: Pixabay

Új szabályok jönnek a légi utasokra, utazásokra vonatkozóan

Infostart / MTI

Az Európai Parlament plenáris ülése kedden nagy többséggel jóváhagyta az uniós légiközlekedési utasjogok átfogó felülvizsgálatát, amely egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipoggyász-szállítást, valamint a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését is biztosítja.

A képviselők 646 igen szavazattal, 12 nem ellenében és három tartózkodás mellett hagyták jóvá az Európai Parlament és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács egyeztetőbizottságában kialkudott megállapodást.

Az új szabályok fenntartják az utasok jelenlegi kártérítési jogait. Továbbra is jár kártérítés

  • a három órát meghaladó késések,
  • a 14 napon belül törölt járatok, illetve
  • a beszállás megtagadása esetén.

Ennek összege a repülési távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró lehet.

A légitársaságok bizonyos esetekben – például alternatív útvonal biztosítása mellett – a leghosszabb járatok esetében a kártérítést a felére csökkenthetik.

A fuvarozók mentesülhetnek a kártérítési kötelezettség alól rendkívüli körülmények – például természeti katasztrófa, háború, szélsőséges időjárás, rendbontó utasok, vagy a repülőterek, illetve a légiforgalmi irányítás sztrájkja – esetén. Ugyanakkor ilyen helyzetekben is kötelesek gondoskodni az utasokról, frissítőt, étkezést és szükség esetén legfeljebb három éjszakára szállást biztosítva.

A módosítások gyorsabbá teszik a visszatérítési és kártérítési eljárást is. Az utasoknak kilenc hónapjuk lesz igényük benyújtására, a légitársaságoknak pedig 30 napon belül kell kifizetniük a kártérítést, vagy indokolniuk annak elutasítását.

Az új szabályok szerint az utasok egy személyes tárgyat – például kisebb táskát vagy hátizsákot – külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. A légitársaságoknak, a közvetítőknek és a jegykereső portáloknak már a foglalási folyamat elején fel kell tüntetniük a kézipoggyászt is tartalmazó teljes viteldíjat, ugyanakkor

továbbra is kínálhatnak olcsóbb jegyeket azoknak, akik kézipoggyász nélkül utaznak.

Az intézkedések alapján a légitársaságok nem számíthatnak fel külön díjat a névelírások javításáért vagy a beszállókártya kinyomtatásáért. Az utasok jogosultak lesznek digitális beszállókártyára anélkül, hogy felhasználói fiókot vagy külön alkalmazást kellene használniuk.

A módosítások erősítik a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a várandós nők és a segítségre szoruló utasok jogait. Előírják a légitársaságoknak, hogy

a 14 év alatti gyermekkel utazó kísérőnek felár nélkül biztosítsanak ülőhelyet a gyermek mellett. Ugyanez érvényes a fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és a várandós utasokra és kísérőikre is.

A jogszabály végleges elfogadásához még az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása szükséges, amely várhatóan 2026 augusztusának elejéig megszületik.

A szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésüket követő húsz nappal lépnek hatályba, alkalmazásukra pedig a tagállamoknak és a légitársaságoknak

egy év felkészülési idő

áll rendelkezésükre.

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