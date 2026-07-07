Kapitány István nem lassít, máris megvan az MVM új vezérigazgatója

Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik – jelentette be a Facebookon Kapitány István.

A gazdasági és energetikai miniszter hozzátette: meggyőződése, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az elkövetkező időszakban.

„Tőle transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát várok el, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására” – olvasható Kapitány István bejegyzésében.