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barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Kezdődik a román medveexport

Infostart / MTI

Romániából először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat a zernyesti (Zarnesti) medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben – írta kedden az Agerpres.ro hírügynökség a rezervátumot működtető egyesület közlése alapján.

A tájékoztatás szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek: Alexandra, Anita, Chance, Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba.

Az egyesület szerint áttelepítésük egyedi és szigorú előírások betartásával valósul meg.

A franciaországi állatpark 120 hektáros, több mint 1500 állat otthona, amelyek az európai állatvilág száz különböző fajához tartoznak. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése.

A dél-erdélyi Zernyest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye. Több mint 130 medve otthona, amelyeket korábban fogságban, sanyarú körülmények között tartottak. A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen az állatok természetes körülmények között élnek.

Romániában található Európa legnagyobb barnamedve-állománya. Számuk egy genetikai felmérés szerint 10 419 és 12 770 egyed között mozog, ami egyes szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak.

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Kezdőlap    Külföld    Kezdődik a román medveexport

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