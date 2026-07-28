Kezdődik a román medveexport

A tájékoztatás szerint a kitelepítendő állatok két és fél évesek, testvérek: Alexandra, Anita, Chance, Thomas. Elaltatják őket, majd teherautóval viszik őket egy nap alatt a Parc Animalier de Sainte-Croix-ba.

Az egyesület szerint áttelepítésük egyedi és szigorú előírások betartásával valósul meg.

A franciaországi állatpark 120 hektáros, több mint 1500 állat otthona, amelyek az európai állatvilág száz különböző fajához tartoznak. A park egyik célja a látogatóknak a természet tiszteletére nevelése.

A dél-erdélyi Zernyest mellett található Libearty Bear Sanctuary Európa legnagyobb barnamedve-menhelye. Több mint 130 medve otthona, amelyeket korábban fogságban, sanyarú körülmények között tartottak. A 69 hektáros, tölgyerdővel borított területen az állatok természetes körülmények között élnek.

Romániában található Európa legnagyobb barnamedve-állománya. Számuk egy genetikai felmérés szerint 10 419 és 12 770 egyed között mozog, ami egyes szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak.