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Nyitókép: Pixabay

Nyilvános pisilés – Horrorbüntetésről döntött Brüsszel

Infostart / MTI

Brüsszel önkormányzata augusztus 1-jétől a bírságok összegének emelésével fokozza küzdelmét a hulladék illegális lerakása ellen és szigorúbban fogja büntetni a nyilvános utcai vizelést – tájékoztatott a flamand nyelvű VRT műsorszolgáltató internetes oldalán kedden.

A beszámoló szerint Anas ben Abdelmoumen, a belga főváros tisztaságáért felelős tanácsosa jelentette be, hogy jövő hét elejétől bárki, aki illegálisan hulladékot helyez el közterületen a jelenlegi bírság kétszeresének megfizetését kockáztatja. Az illegálisan lerakott hulladék köbméterenkénti büntetése 500 euróról 1000 euróra (kb. 350 ezer forint) emelkedik. A veszélyes hulladék és az építési hulladék esetében a büntetést köbméterenként szintén duplájára emelik, 1000 euróról 2000 euróra.

A tanácsos elmondta, a hulladékkezelés mintegy kétmillió eurójába került a városnak 2025-ben, amelyből 600 ezer euró az illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve az illegálisan elhelyezett hulladék eseti elszállítására ment el. Hangsúlyozta: az önkormányzat „nem a saját kasszája gyarapítása érdekében" emeli a büntetés mértékét, hanem azért, hogy „akik szennyeznek, és ezzel rontják Brüsszel lakosainak életminőségét", viseljék annak költségeit.

Emellett a korábbi 500 eurós büntetés helyett ezer euró büntetést kell fizetnie augusztus elsejétől a graffitizőknek, továbbá az eddigi 250 euró helyett 400 euró büntetést azoknak, akik közterületen vizelnek – tájékoztatott a belga főváros tisztaságáért felelős tanácsosa.

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