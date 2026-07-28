Egy hónapja nem jött ilyen hír az üzemanyagárakról

Egy kisebb megtorpanással, de folyamatosan emelkednek az üzemanyagárak július eleje óta. A folyamat oka a közel-keleti konfliktus megoldatlansága, az eszkalációtól való félelem. A hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak is követték ezt a folyamatot és folyamatos drágulás volt tapasztalható – igaz, ez a benzinkutakon a kiskereskedelmi árakban nem volt ilyen mértékben jelen. Megjelent viszont a dízel üzemanyagok tankolásának mennyiségi korlátozása, illetve néhol már nem is lehetett gázolajat tankolni.

Szerdától a holtankoljak.hu közlése szerint a gázolaj ára tovább emelkedik, bruttó 5 forinttal, a benzin nagykereskedelmi ára azonban kevéssel, literenként 3 forinttal csökken.

A portál szerint a keddi áremelkedés eltérő mértékben, de a kutak többségénél érvényesítésre került dráulás formájában.

A keddi átlagárak ennek fényében: