Egy hónapig hánykolódott a Csendes-óceánon egy kaliforniai férfi, de életben maradt

Csodával határos módon egy hónapos hánykolódás után élve mentettek ki egy 39 éves kaliforniai férfit a Csendes-óceánból. Kai Sato még június 7-én indult útnak a kaliforniai Catalina-szigetekről azzal a céllal, hogy egyedül szelje át az óceánt – írja az Origo a The Guardian beszámolója alapján.

A küldetés hamar rémálommá vált, amikor a vitorlás árbóca eltört, a férfi navigációra használt telefonja lemerült, a motorból pedig kifogyott az üzemanyag.

A California man says he survived more than a month adrift in the Pacific after his mast snapped on a solo trip to Hawaii. Kai Sato was rescued last week by a Pasha Hawaii ship after running out of water and improvising repairs to get back into a shipping lane.… pic.twitter.com/KkwJdY4F9U — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) July 28, 2026

A teljesen magára maradt férfi rendkívüli találékonysággal küzdött az életéért a nyílt vízen. Amikor húsz nap után elfogyott az ivóvize, egy műanyag zacskó segítségével gyűjtött páralecsapódást, az élelmét pedig zabkása mellett a hajóra ugró halak és tintahalak jelentették.

Emellett PVC-csövekből és kajakevezőkből még egy ideiglenes árbócot is eszkábált, hogy tudjon haladni a vízen.

Egy hónap sodródás után Kai Sato végül elérte a Kalifornia és Hawaii közötti hajózási útvonalat, ahol július 21-én egy konténerszállító hajó legénysége észrevette és másfél órás munkával kimentette. A férfi ekkor már csaknem ezer kilométerre járt Hawaii partjaitól. Bár a megrázó élmény lelkileg is megviselte, Kai Sato jelenleg Hawaiin lábadozik a rokonainál, és már a következő tengeri útját tervezi a Fülöp-szigetekre.