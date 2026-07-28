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Égbolt és a tengeri horizont.
Nyitókép: Photosvit/Getty Images

Egy hónapig hánykolódott a Csendes-óceánon egy kaliforniai férfi, de életben maradt

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Vitorlásával egyedül akarta átszelni az óceánt, de az árbóc eltört, a férfi navigációra használt telefonja lemerült, a motorból pedig kifogyott az üzemanyag.

Csodával határos módon egy hónapos hánykolódás után élve mentettek ki egy 39 éves kaliforniai férfit a Csendes-óceánból. Kai Sato még június 7-én indult útnak a kaliforniai Catalina-szigetekről azzal a céllal, hogy egyedül szelje át az óceánt – írja az Origo a The Guardian beszámolója alapján.

A küldetés hamar rémálommá vált, amikor a vitorlás árbóca eltört, a férfi navigációra használt telefonja lemerült, a motorból pedig kifogyott az üzemanyag.

A teljesen magára maradt férfi rendkívüli találékonysággal küzdött az életéért a nyílt vízen. Amikor húsz nap után elfogyott az ivóvize, egy műanyag zacskó segítségével gyűjtött páralecsapódást, az élelmét pedig zabkása mellett a hajóra ugró halak és tintahalak jelentették.

Emellett PVC-csövekből és kajakevezőkből még egy ideiglenes árbócot is eszkábált, hogy tudjon haladni a vízen.

Egy hónap sodródás után Kai Sato végül elérte a Kalifornia és Hawaii közötti hajózási útvonalat, ahol július 21-én egy konténerszállító hajó legénysége észrevette és másfél órás munkával kimentette. A férfi ekkor már csaknem ezer kilométerre járt Hawaii partjaitól. Bár a megrázó élmény lelkileg is megviselte, Kai Sato jelenleg Hawaiin lábadozik a rokonainál, és már a következő tengeri útját tervezi a Fülöp-szigetekre.

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