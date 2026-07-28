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A megrongált medjugorjei Mária-szobor
Nyitókép: Zarándok.ma

Vandalizmus történt közvetlenül a medjugorjei katolikus fesztivál előtt – kép, videó

Infostart / MTI

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt – közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt – közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.

Az ismeretlen elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: „Djavo u suknji” (szoknyás ördög).

A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről. A tüzet rövid időn belül eloltották, személyi sérülés nem történt. Több helyen fekete festékkel a „devil” (ördög) feliratot festették fel.

Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyeztek el.

Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezték.

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye. A helyi hívek állítása szerint abban az évben hat fiatalnak többször is megjelent a Szűz Mária, és annak ellenére, hogy a római katolikus egyház ezeket a jelenéseket nem ismerte el, évente több százezer zarándok keresi fel a települést.

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