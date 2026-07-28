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Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Csizmadia Ervin az Arénában: mi lesz Orbán Viktor sorsa?

InfoRádió

Jelenleg nincs személyi kihívója Orbán Viktornak a Fidesz élén, ám az is látszik, hogy a párt nem olyan egységes, mint amilyennek eddig mutatta magát – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki nem számít gyors döntésekre Orbán Viktor jövőjét illetően.

Orbán Viktort négy kétharmados győzelem és egy kétharmados vereség után sok híve „tévedhetetlennek”, „örökös miniszterelnöknek” tekinti, ellenfelei pedig „bukott maffiafőnöknek” titulálják. A kérdésre, hogy mi ma a méltányos pozíciójelölése Orbán Viktornak, Csizmadia Ervin politológus azt mondta: az a megfogalmazás, hogy a hívei örökös miniszterelnöknek tekintik, nem pontos, mert

„a 2026-os választás pont azt mutatta meg, hogy a Fidesz belülről jóval tagoltabb párt, mint amilyennek korábban hittük”

– fogalmazott a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

Csizmadia Ervin szerint „korábban valóban úgy látszott, hogy Orbán Viktornak nincs alternatívája, de „nézzük meg az eltelt három hónapot”, az derült ki, hogy „nagyon sok Fidesz-közeli értelmiségi, illetve fideszes politikus is kétségeket fogalmaz meg abban a tekintetben, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője, sőt a téren is, hogy mi legyen a Fidesz jövője. Tehát én pillanatnyilag egyáltalán nem látom azt, hogy itt egy masszív, egy irányba mutató tábor lenne”.

Ennek ki kell forrnia magát, hogy mi legyen Orbán Viktor jövője az elkövetkezendő fél vagy egy évben. „Én arra számítok, hogy ez nem egy gyors döntés lesz” – mondta Csizmadia Ervin.

Most, Tusnádfürdőn Orbán Viktor valóban úgy beszélt, mintha egy megfellebbezhetetlen tekintélye lenne a pártnak, de ez még sincs így – fogalmazott a politológus, aki szerint a visszhangokból az látszik, hogy nagyon sok jobboldali ember úgy gondolja, hogy

ez a beszéd sem oldotta meg a helyzetet, Orbán Viktor nem gyakorolt önkritikát.

Ez szerinte egy hosszabb folyamat lesz, rövid távon nem tudjuk megmondani, hogy mi fogja eldönteni az ő szerepét. Valószínűleg két dolog:

  • az egyik, hogy a kormányoldal részéről milyen lépések történnek az ő politikából való eltávolítására – és ennek vannak jelei.
  • A másik pedig, hogy a saját pártján belül milyen erőcsoportok kerülnek olyan helyzetbe, hogy akár azt is el tudják érni, hogy másfajta vezetése legyen a Fidesznek.

A Fideszen belül pillanatnyilag nincs olyan politikus, aki azt tudja mondani, hogy „Orbán Viktort akkor nem, hanem helyette engem”.

„Amit pillanatnyilag látunk, hogy van talán egy olyan erőcsoport, amelyiknek néhány tagját meg is tudjuk nevezni, akik azt mondják, hogy ők a jövőben az élére állnának a Fidesz megújulási folyamatának. Itt

Navracsics Tibort és körét lehet említeni”

– mondta az elemző, aki szerint ez azért is érdekes, mert amikor Navracsicsot megkérdezték, hogy ő most egy partizánakciót hajt-e végre, akkor azt mondta, hogy nem, ő Orbán Viktorral megbeszélte, hogy ő mostantól sokkal erőteljesebben fog fellépni, és próbálja az általa fontosnak tartott gondolatokat megjeleníteni a nyilvánosságban.

És hogy mik ezek a gondolatok? Nyilvánvalóan egy teljesen más opcióról van szó, mint amit eddig a Fidesz képviselt, például a külpolitikában; Navracsics Tibor egy atlantista típusú külpolitikus, tehát ilyen értelemben a maga mellé vett másokkal együtt ez az egy olyan erőcsoport, amit már látni a nyilvánosság előtt. De nincs egyetlen vezetője, tehát

az a kérdés egyelőre egyáltalán nem merül fel, hogy Orbán Viktor helyett kit kellene megnevezni,

hogy ki lenne úgymond az utód. Vissza kell térniük valóban ahhoz a kérdéshez, ami a Fidesz felemelkedését is előidézte, ez pedig az eszmei kérdés – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

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Csizmadia Ervin az Arénában: mi lesz Orbán Viktor sorsa?

Csizmadia Ervin az Arénában: mi lesz Orbán Viktor sorsa?

Jelenleg nincs személyi kihívója Orbán Viktornak a Fidesz élén, ám az is látszik, hogy a párt nem olyan egységes, mint amilyennek eddig mutatta magát – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki nem számít gyors döntésekre Orbán Viktor jövőjét illetően.
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