Érdekes kérdést kapott Vitézy Dávid a jövőjét illetően

Vitézy Dávid elmondta: a Baros Gábor vasútfejlesztési tervben szereplő munkákat közbeszerzéseken hirdetik meg, néhány tender már elindult.

Sokkal nagyobb versenyt lehet látni, mint korábban. Az eddig kibontott ajánlatok alapján az látszik, hogy az eddig domináns szereplők nem olcsóbbak, mint a versenytársaik – tette hozzá.

Megjegyezte, a NER nem arra trenírozta építőiparát, hogy éles versenyben helytálljon, és olcsóbb legyen bárki másnál.

Magyarországon a közepesebb szintű építőipari beruházásoknál, a magasépítésben, a közepes, néhány tízmilliárdos méretű út- és vasútépítésekben adott a magyar szaktudás, a magyar cégek helyt tudnak állni a versenyben – mondta Vitézy Dávid. Közölte: reméli hogy létrejönnek olyan versenyző magyar építőipari vállalkozások – akár kinőve a középméretből –, amelyek képesek lesznek nagyobb munkákra is.

A miniszter, arra a kérdésre, hogy egy esetleges előre hozott önkormányzati választáson, ha a Tisza Párt felkéri főpolgármesternek, elfogadja-e, azt válaszolta:

a dilemma most nem aktuális, ilyen szándékról nem tud, kormányülésen az, hogy az önkormányzati választás máskor legyen, mint ahogy most várható, nem merült föl.

Vitézy Dávid hozzátette: Budapestért is úgy tud a legtöbbet tenni, ha miniszterként jól dolgozik.