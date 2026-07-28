Jön a menstruációs szabadság

A jogszabály értelmében a kedvezmény azokra a nőkre vonatkozik, akiknél szakorvos igazolja az úgynevezett másodlagos dysmenorrhoea fennállását. A betegséget olyan kóros elváltozások okozhatják, mint az endometriózis, a méhmióma, a méhpolip, a petefészek-gyulladás vagy a policisztás ovárium szindróma. Az érintetteknek a szakorvosi igazolást évente meg kell újítaniuk, és azt a következő év január 30-áig be kell nyújtaniuk munkáltatójuknak.

A törvénymódosítást Jevrosima Pejovic független parlamenti képviselő kezdeményezte még márciusban, nem sokkal a nemzetközi nőnap előtt. A javaslatot a parlament egészségügyi, munkaügyi és szociális bizottsága, valamint a törvényhozási bizottság egyhangúlag támogatta, majd a parlament is elfogadta.

A törvény indoklása szerint a módosítás célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a nők egészségének védelme és a munkavállalói kötelezettségek között, miközben hozzájárul a munkahelyi előítéletek csökkentéséhez. A menstruációs szabadságot ideiglenes munkaképtelenségként kezelik az egészségbiztosítási rendszerben.

A menstruációs szabadságot