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Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: új politikai rendőrség alakul

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Az Országgyűlés megszavazta az NVVH létrehozását, erre reagált a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője, akinek szavaira válaszul egy videót készített Magyar Péter kormányfő.

Mint ismert, elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.

Ennek kapcsán új politikai erőszakszervezetet létrehozásával vádolta meg a Tisza Pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a Facebook-oldalán. Mint írta, a Fidesz-KDNP-frakció nem támogatta „a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget”.

„A Tisza Párt az alkotmányos intézmények vezetőinek és politikai ellenfeleinek kiiktatását követően most a teljes magyar társadalom felett hoz létre egy új erőszakszervezetet. Az új ÁVH ezután mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet. Magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat” – írta.

A frakcióvezető közölte: „a Tisza Párt politikai pártrendőrsége” a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vádképviseletet, önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet, fedett nyomozókat alkalmazhat, besúgóhálózatot építhet ki, nyomást gyakorolhat és megfélemlíthet, vagyont foglal le, cégvezetést vesz át.

„Mindezt jogorvoslat, felügyelet, ellenőrzés és korlátok nélkül, egyedül a hatalmon lévő párt utasításainak megfelelően” – jegyezte meg.

Bóka János arról is írt, „az új ÁVH vezetőinek mentelmi jog jár, így nyilvánosan megbélyegezhetnek bárkit anélkül, hogy felelniük kellene a nyilatkozataik valóságtartalmáért”, sőt „az új ÁVH maga vizsgálja meg és kezeli a saját intézkedéseivel szembeni panaszokat is”.

A frakcióvezető szerint Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt a látszatra sem ad.

„Nem véletlen, hogy lefoglalták a Fidesz összes szerverét, a jövőben így a legnagyobb ellenzéki párt teljes tagnyilvántartása, belső levelezése és minden adat az új politikai rendőrség rendelkezésére áll. Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen kötelességünk minden törvényes eszközzel fellépni” – írta Bóka János.

Frissítés, 15.59: Az AVH-val kapcsolatos kijelentésekre egy videóban reagált Magyar Péter. Mint a miniszterelnök mondta, ez a szervezet a kommunista párt politikai rendőrsége volt, ahol „körömletépéssel és egyéb válogatott kínzásokkal tették tönkre, nyomorították meg magyarok ezreit”. Szerinte az ő emléküket alázta meg a Fidesz ezzel a „gusztustalan hasonlattal”.

Kijelentette: az NVVH a magyar választók döntése alapján, az Alaptörvénynek és minden vonatkozó jogszabálynak megfelelően került létrehozásnak. Az új hivatal célja nem a politikai leszámolás vagy a számonkérés, hanem a közpénzek visszaszerzése, az elkövetett súlyos korrupciós ügyek feltárása – tette hozzá.

Azt is mondta, hogy nemcsak az ellopott vagyon visszaszerzése a feladat, hanem gondoskodni kell „a tisztább jövőről is”, és ennek a munkának az egyik legfontosabb letéteményese lesz az NVVH. „De legyen mindenki számára világos: nem csak ezen a szuperhivatalon múlik a tiszta és korrupciómentes közélet megteremtése Magyarországon. Azért mindannyiunknak dolgozni kell minden nap” – fogalmazott.

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János: új politikai rendőrség alakul

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