Hivatalos: visszatért Mancini

Az olasz szövetség (FIGC) kedden közölte, hogy az elmúlt szezonokban Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át ismét a nemzeti csapat irányítását, amelyet 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett.

Giovanni Malago, a FIGC júniusban kinevezett elnöke kijelentette, hogy a régi-új szakvezető feladata a válogatott formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el.

A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a vb-selejtezőben alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

Az elmúlt hetek kaotikusan alakultak az új szakvezető kinevezése szempontjából: az első kiszemelt a Manchester Citytől távozott Josep Guardiola volt, a spanyol edzővel azonban végül nem sikerült megállapodni. Ezt követően a világbajnok Andrea Pirlo lett a „célpont”, ő viszont egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt esett el a lehetőségtől. A keresési procedúrába kedden délelőtt – kinevezésük után bő két héttel – belebukott a projekt két felelőse, Paolo Maldini technikai igazgató és a szervezet tanácsadója, Leonardo Nascimento de Araújo.

Mancini 2018 és 2023 között ült az olasz kispadon, ám három éve sokat ártott a hírnevének, hogy szerződést bontott a szövetséggel, és – állítólag szezononként 25 millió euróért – 2027-ig elvállalta a szaúdi válogatott irányítását. Ezt a megállapodást azonban nem töltötte ki, hanem bő egy év után, egy szintén jövedelmező megállapodás fejében a katari al-Szadd vezetőedzője lett.