ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.73
usd:
315.57
bux:
144278.74
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lövések Pesterzsébeten – bejelentés a rendőrségtől

Infostart

Az általa használt gépkocsi alapján jutottak el a rendőrök a helyszínről elhajtó férfihoz, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást két budapesti férfival szemben. A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában egy másik férfival összeszólalkozott, ami verekedéssé fajult.

A rendőrség friss közleménye szerint az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott.

A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra több bejelentés is érkezett.

A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott, ezt megelőzően a dulakodás közben gázspray-vel lefújta G. Attilát, akit a rendőrök előállítottak. A kerületi rendőrkapitányságon felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ezidáig ismeretlen elkövetőt az általa használt gépkocsi alapján azonosították a nyomozók. M. Milánt szintén gyanúsítottként hallgatták ki. A terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lövések Pesterzsébeten – bejelentés a rendőrségtől

rendőrség

pesterzsébet

gyorsétterem

gáz-riasztó fegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

A közel-keleti térség számára kiemelten fontos lehet, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az InfoRádió Szalai Mátét, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját kérdezte.
 

Donald Trump ultimátumot intézett Iránhoz, majd számon kérte az izraeli miniszterelnököt

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átütemezné a kormány az önkormányzati befizetéseket – Budapest 5,7 milliárdnyi levegőhöz juthat idén

Átütemezné a kormány az önkormányzati befizetéseket – Budapest 5,7 milliárdnyi levegőhöz juthat idén

Már az országgyűlés előtt van egy eddig csekély figyelmet kapó törvényjavaslat, amely a Versenyképes Járások Program alapjául szolgáló források beszedésének átütemezéséről szól. Ha a javaslatot elfogadják, akkor jelentős változást hozhat a településeknek: Budapest és Győr a Portfolio-nak azt jelezte, hogy a javaslat elfogadása esetén a fővárosnak várhatóan egyáltalán nem, Győrnek pedig az eredetileg számítottnál kevesebbet kellene befizetnie idén a program finanszírozására. A megkeresésünkre küldött pénzügyminisztériumi válaszból az is kiderült, hogy "hamarosan" megkezdődnek az egyeztetések az önkormányzatok és a kormány közt a pénzügyi gondokkal küzdő települések helyzetének rendezésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!

Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!

Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?

BBC
Business Sport Travel Science
People trapped in Japanese mall hit by earthquake, with others missing after factory chimney collapse

People trapped in Japanese mall hit by earthquake, with others missing after factory chimney collapse

One witness reported seeing the second floor of the mall collapse, after a magnitude 6.8 earthquake hit Kyushu island in south-west Japan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 17:39
Bús Balázs a védőjén keresztül reagált a gyanúsításra
2026. július 28. 16:27
Brutális, 15 kilométeres dugó alakult ki az M0-son
×
×