A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást két budapesti férfival szemben. A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában egy másik férfival összeszólalkozott, ami verekedéssé fajult.

A rendőrség friss közleménye szerint az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott.

A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra több bejelentés is érkezett.

A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott, ezt megelőzően a dulakodás közben gázspray-vel lefújta G. Attilát, akit a rendőrök előállítottak. A kerületi rendőrkapitányságon felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ezidáig ismeretlen elkövetőt az általa használt gépkocsi alapján azonosították a nyomozók. M. Milánt szintén gyanúsítottként hallgatták ki. A terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte.