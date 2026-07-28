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Nyitókép: Pixabay

Megfeneklett a Dunán egy üdülőhajó, több mint kétszáz emberrel a fedélzetén

Infostart / MTI

Zátonyra futott a Duna bolgár-román szakaszán a svájci zászló alatt közlekedő Viking Ullur szállodahajó.

Petrisor Ureche, a Drobeta-Turnu Severin-i kikötői hatóság vezetője kedden elmondta: a Bulgária felé tartó Viking Ullur hétfő este indult Drobeta-Turnu Severinből, majd éjfél után a Duna román partjánál, a 817,5-ös folyamkilométernél, Vidintől mintegy 25 kilométerre északnyugatra futott zátonyra. A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.

A Budapest és Vidin között közlekedő hajón 186 európai uniós állampolgárságú utas, valamint 52 fős személyzet tartózkodott. A mentést a bolgár határrendészet hajóival kezdték meg. A kapitány jelentése szerint a művelet idején sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

A román kikötői hatóságok közlése szerint a hajó a part közelében, a hajózóútvonalon kívül futott zátonyra. Saját erejéből nem tudott kiszabadulni, ezért a szakemberek a hajó kiemelésének lehetőségeit vizsgálják, illetve szükség esetén egy másik szállodahajóra szállítják át az utasokat. A baleset okát vizsgálják.

Ureche szerint a Duna vízhozama jelenleg a szokásos érték harmadát sem éri el: a megszokott másodpercenkénti mintegy 4700 köbméter helyett jelenleg körülbelül 1650 köbméter. Emiatt több dunai szakaszon merüléskorlátozást vezettek be. Calafat térségében egy teherszállító hajó is homokpadra futott.

Nagyjából tizenöt szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán

Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére kedden.

Azt írták: a Duna alacsony vízállása nemcsak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes, 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 centiméter távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között.

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